Про це 24 каналу розповів міністр закордонних справ України у 2007 – 2009 роках Володимир Огризко. За його словами, усі цивілізовані держави світу чітко демонструють, що всі ці "фейкові референдуми" на тимчасово окупованих територіях – політична маячня.

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Очевидно, що жодних правових наслідків ці фейкові "референдуми" ні для кого не створюють. Хіба що для хворих голів у кремлі. Але це окрема історія. Це більше до психотерапевтів, а не політиків,

– зазначив Огризко.

"Міжнародні спостерігачі" нічим не допоможуть

Окупанти повідомляли, що на так звані "референдуми" приїхали 113 "міжнародних спостерігачів". Там були як представники прихильних до росії країн, так і "друзі" з Франції, Німеччини тощо. Але Огризко закликає не хвилюватися – ці прихвосні кремля ніяк не легітимізують референдум.

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Він нагадав, що саме в ОБСЄ існує спеціальний орган, який надсилає міжнародних спостерігачів на демократичні вибори. Те, що росія зібрала невідомих людей в ролі "спостерігачів" на окупованих територіях, нічого не дає.

"Не чув, щоб ОБСЄ надсилав бодай одного спостерігача на ці "вибори". Адже ця організація не хоче дискредитувати себе. Вона надсилає спостерігачів там, де відбуваються реальні вибори, де є змагальність. Туди, де немає автоматів та ходіння по квартирах і вибивання голосів. Думаю про цих людей не можна говорити як про "спостерігачів" в нормальному розумінні цього слова. Знаємо, що в москві все перевернути догори дриґом", – наголосив Огризко.

Нагадаємо, окупанти несподівано вирішили провести свої фейкові "референдуми" про "входження до складу росії" упродовж 23 – 27 вересня. Вони відбуваються на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. Загарбники вже "малюють" результати, ніби там майже 100% підтримка населення. В Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки пояснили, чому ці результати – фейк.