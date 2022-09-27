Зеленський зустрівся з главою МЗС Франції

Очільник нашої держави наголосив на лідерстві Франції з питання надання Україні статусу кандидата на вступ до Європейського Союзу. Також говорили про псевдореферендуми на окупованих територіях України.

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Так, президент наголосив, що Україна очікує максимально жорсткої реакції міжнародних партнерів на псевдореферендуми, які проводить росія на окупованих територіях.

Ми очікуємо як потужних санкцій у восьмому санкційному пакеті ЄС проти росії, так і окремих чітких сигналів щодо того, що буде, якщо російська федерація визнає ці штучні "референдуми",

– сказав Зеленський.

Він також наголосив на важливості посилення оборонної підтримки України. Водночас глава держави підкреслив, що відновлення територіальної цілісності України без сучасного озброєння неможливе, запевнивши, що цінує допомогу, яку надає Франція всі ці місяці.

Зеленський подякував президентові Франції Еммануелю Макрону за підтримку України, а також висловив подяку міністру з питань Європи та закордонних справ Франції Катрін Колонні за візит до України.

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Що відомо про псевдореферендуми

19 вересня гауляйтери на окупованих територіях одночасно оголосили про "референдуми". Фейкове волевиявлення вирішили провести 23 – 27 вересня на тлі успішного контрнаступу ЗСУ. Владімір Путін пообіцяв підтримати фейкові "референдуми".

На так звані "референдуми" росія запросила фейкових "міжнародних спостерігачів". Український омбудсмен Дмитро Лубінець опублікував список "спостерігачів" та передав його СБУ та МЗС.

У розвідці Міноборони Великої Британії припускають, що 30 вересня путін може оголосити про анексію українських територій.

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