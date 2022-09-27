Зеленский встретился с главой МИД Франции

Глава нашего государства отметил лидерство Франции по вопросу предоставления Украине статуса кандидата на вступление в Европейский Союз. Также говорили о псевдореферендумах на оккупированных территориях Украины.

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Так, президент подчеркнул, что Украина ожидает максимально жесткой реакции международных партнеров на псевдореферендумы, которые проводит россия на оккупированных территориях.

Мы ожидаем как мощных санкций в восьмом санкционном пакете ЕС против россии, так и отдельных четких сигналов по поводу того, что будет, если российская федерация признает эти искусственные "референдумы",

– сказал Зеленский.

Он также отметил важность усиления оборонной поддержки Украины. В то же время, глава государства подчеркнул, что восстановление территориальной целостности Украины без современного вооружения невозможно, заверив, что ценит помощь, которую оказывает Франция все эти месяцы.

Зеленский поблагодарил президента Франции Эммануэля Макрона за поддержку Украины, а также выразил благодарность министру по вопросам Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонни за визит в Украину.

Встреча Зеленского и Колонни: смотрите видео

Что известно о псевдореферендумах

19 сентября гауляйтеры на оккупированных территориях одновременно объявили о "референдумах". Фейковое волеизъявление решили провести 23 – 27 сентября на фоне успешного контрнаступления ВСУ. Владимир путин пообещал поддержать фейковые "референдумы".

На так называемые "референдумы" россия пригласила фейковых "международных наблюдателей". Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец опубликовал список наблюдателей и передал его СБУ и МИД.

В разведке Минобороны Великобритании предполагают, что 30 сентября путин может объявить об аннексии украинских территорий.

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