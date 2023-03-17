Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов. По его словам, это очередная информационно психологическая спецоперация российских захватчиков.

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Оккупанты хотят, чтобы помогали им, а не Украине

Да, враг пытается дегуманизировать Украину как нацию и государство перед всем арабским миром. Таким образом россияне хотят предотвратить любую помощь от этих стран для Украины.

Оккупанты стремятся предотвратить то, чтобы арабские страны или исповедующие ислам не помогали Украине, а наоборот – России, якобы они ведут "священную войну",

– объяснил военный эксперт.

Жданов прокомментировал фейковые видео с Кораном: смотрите видео

Что известно о фейковых видео с Кораном

Накануне в сети появилось несколько провокативных видео со священным для мусульман Кораном. На одном из них мужчина, переодетый в форму ВСУ режет на Коране сало. На другом – страницы Корана вырывают, пытаясь разжечь огонь.

В Управлении коммуникаций Аппарата Главнокомандующего ВСУ отреагировали на ИПСО оккупантов. Тарас Дзюба отметил, что российские спецслужбы начали использовать тему религии для дискредитации Вооруженных Сил Украины.

"Очевидно, что люди на видео – это актеры, одетые в форму украинских военных. Россия начала использовать в информационной войне такую чувствительную тему, как религия, особенно ислам", – сказал Дзюба.

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Почему эти видео постановка россиян

Традиционно российские оккупанты не могут ничего сделать качественно. Поэтому выдали себя на этих видео.

Во-первых, "герои" этой постановки очень тяжело подбирают слова на украинском. Так, персонаж на видео якобы предлагает Коран своим "коллегам", которые не могут разжечь костер. При этом фейковый "военный ВСУ" выдал свое российское происхождение, пытаясь произнести русское слово "костер" на украинский лад.

В то же время на другом видео заметили нож, который закупается для чеченского спецподразделения "Ахмат" в составе Росгвардии. Тарас Дзюба добавил, единственное, что его отличает – отсутствие надписи "Ахмат – сила". Но инструмент, вероятно, из той же серии, которая закупалась для чеченского спецподразделения.

"Наши коллеги заметили, что десантный нож, которым актер нарезает сало – из той серии, что закупалась отдельно правительством Чеченской Республики для спецподразделения "Ахмат". Только на тех ножах, которые наши военные брали как трофеи после боевых столкновений с "Ахматом", были росписи", – рассказал Дзюба.