Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. За його словами, це чергова інформаційно-психологічна спецоперація російських загарбників.

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Окупанти хочуть, щоб допомагали їм, а не Україні

Так, ворог намагається дегуманізувати Україну як націю та державу перед усім арабським світом. У такий спосіб росіяни хочуть запобігти будь-якій допомозі від цих країн для України.

Окупанти прагнуть запобігти тому, щоб арабські країни або ті, що сповідають іслам не допомагали Україні, а навпаки – Росії, начебто вони ведуть "священну війну",

– пояснив військовий експерт.

Жданов прокоментував фейкові відео з Кораном: дивіться відео

Що відомо про фейкові відео з Кораном

Напередодні в мережі з'явилося кілька провокативних відео зі священним для мусульман Кораном. На одному з них чоловік, перевдягнений у форму ЗСУ начебто ріже на Корані сало. На іншому – листки Корану виривають, намагаючись розпалити вогонь.

В Управлінні комунікацій Апарату Головнокомандувача ЗСУ відреагували на ІПСО окупантів. Тарас Дзюба зауважив, що російські спецслужби почали використовувати тему релігії для того, щоб дискредитувати Збройні Сили України.

"Очевидно, що люди на відео – це актори, одягнені у форму українських військових. Росія почала використовувати в інформаційній війні таку чутливу тему, як релігія, особливо іслам", – сказав Дзюба.

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Чому ці відео постановка росіян

Традиційно російські окупанти не можуть нічого зробити якісно. Тож видали себе на цих відео.

По-перше, "герої" цієї постановки дуже важко підбирають слова українською. Так, персонаж на відео нібито пропонує Коран своїм "колегам", які не можуть розпалити багаття. При цьому фейковий "військовий ЗСУ" видав своє російське походження, намагаючись вимовити російське слово "костер", тобто багаття, на український лад.

Рашисты продолжают снимать провокационные ролики с издевательствами над переводом священного Корана pic.twitter.com/4uXqJiggAT — АSLAN (@antiputler_news) March 15, 2023

Водночас на іншому відео помітили ніж, який закуповується для чеченського спецпідрозділу "Ахмат" у складі Росгвардії. Тарас Дзюба додав, єдине, що його відрізняє – відсутність напису "Ахмат – сила". Але інструмент, ймовірно, – з тієї ж серії, яка закуповувалася для чеченського спецпідрозділу.

"Наші колеги помітили, що десантний ніж, яким актор нарізає сало – із тієї серії, яка закуповувалася окремо урядом Чеченської Республіки для спецпідрозділу "Ахмат". Тільки на тих ножах, які наші військові брали як трофеї після бойових зіткнень з "Ахматом", були розписи", – розповів Дзюба.