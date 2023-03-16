Про це 24 Каналу розповів спеціаліст Управління комунікацій Апарату Головнокомандувача ЗСУ Тарас Дзюба. За його словами, у мережі з'явилися кілька провокативних відео.

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На кадрах люди, одягнені у піксель ЗСУ, проводять зневажливі маніпуляції зі священною книгою всіх мусульман – Кораном. На одному з відео чоловік начебто ріже на Корані сало. На іншому – листки Корану виривають, намагаючись розпалити вогонь.

Очевидно, що люди на відео – це актори, одягнені у форму українських військових. Росія почала використовувати в інформаційній війні таку чутливу тему, як релігія, особливо іслам,

– сказав Дзюба.

Постановка російських окупантів

За його словами, це постановка російських окупантів, які намагаються дискредитувати ЗСУ.

"Якщо подивитися на відео, де розпалюють вогонь, то головний "герой" важко підбирає слова українською", – зауважив Дзюба.

Зокрема, персонаж на відео нібито пропонує Коран своїм "колегам", які не можуть розпалити багаття. При цьому фейковий "військовий ЗСУ" видав своє російське походження, намагаючись вимовити російське слово "костер", тобто багаття, на український лад.

Росіяни записали фейкове відео з Кораном: дивіться відео

Росіяни прагнуть розпалити ненависть до України

За словами спеціаліста Управління комунікацій Апарату Головнокомандувача ЗСУ, росіяни, поширюючи ці фейкові відео, мали 2 мети.

По-перше, на провокацію вже відреагували турецькі та інші спільноти світу. Тобто росіяни цілеспрямовано поширюють ці відео у тих країнах, де іслам є основною релігією.

Зараз у Росії дуже тісні зв'язки з Іраном. В Ірані це відео буде сприйнято так, що нас будуть ненавидіти, – сказав Дзюба.

Він додав, що раніше обурення мусульман викликали схожі інциденти у Європі. Наприклад, у січні дансько-шведський політик Расмус Палудан спалив Коран перед турецькими посольствами у Стокгольмі та Копенгагені.

Тепер Росія в очах світової спільноти мусульман прагне дискредитувати ЗСУ та Україну загалом.

Тарас Дзюба розповів про релігійну провокацію Росії: дивіться відео

Кремль прагне вплинути на мусульман у Росії

Друга мета цієї інформаційно-психологічної операції Кремля – вплинути на своє власне населення.

У Росії також є багато мусульман. Особливо російську владу цікавлять кавказькі регіони, де вони набирають воїнів, які як мінімум не п'ють,

– сказав Дзюба.

Він додав, що Кремль зацікавлений у таких військових. Адже вони можуть воювати краще за мобілізованих росіян, які полюбляють алкоголь.

На відео "засвітився" ніж, партія яких закуповувалась для СОБР "Ахмат"

Як зазначив спеціаліст Управління комунікацій Апарату Головнокомандувача ЗСУ, є ще один дуже важливий момент – артефакт на одному з відео.

Наші колеги помітили, що десантний ніж, яким актор нарізає сало – із тієї серії, яка закуповувалася окремо урядом Чеченської Республіки для спецпідрозділу "Ахмат". Тільки на тих ножах, які наші військові брали як трофеї після бойових зіткнень з "Ахматом", були розписи,

– розповів Дзюба.

Він додав, що на ножі на відео немає напису "Ахмат – сила". Але інструмент, ймовірно, – з тієї ж серії, яка закуповувалася для чеченського спецпідрозділу.

"Якщо до цього відео причетний спецпідрозділ Чеченської республіки, це буде дуже гарна демонстрація того, як до ісламу насправді ставляться у Росії", – наголосив Дзюба.

Представник Апарату Головнокомандувача ЗСУ додав, що зневага до мусульман у Росії – не рідкість. Зокрема, за його словами, є реальні відео з російських в'язниць, де рвали Коран, забирали килимки для молитви та знущалися з мусульман через їхню віру.

Зверніть увагу! Спеціальний загін швидкого реагування "Ахмат" є спецпідрозділом у складі Росгвардії. Спецзагін дислокується в Чеченській Республіці. Його очолює начальник служби безпеки та друг дитинства Рамзана Кадирова – Абузайд Вісмурадов.

Реакція бійців ЗСУ

У Збройних Силах України наголосили, що такі факти, як на відео, неможливі за замовчуванням.

У наших військах захищають Україну та борються проти окупантів люди різних національностей і віросповідань. Всі вони є Героями для нашого народу, а їхні права, позиції та переконання захищаються в обов'язковому порядку,

– наголосили в ЗСУ.

Українські військові оприлюднили відео з реакцією воїнів з найскладніших напрямків. Бійці, які сповідують іслам, обіцяють знайти провокаторів і змусити їх відповісти за наругу над Кораном.

У ЗСУ воюють представники різних релігій

Фейкові відео з наругою над Кораном прокоментував і Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець. Він наголосив, що ворог має на меті посіяти розбрат серед народу України на релігійному підґрунті.

Сьогодні пліч-о-пліч у лавах Збройних сил України воюють представники різних релігій: християни, мусульмани, іудеї, які чітко розуміють, що їхнім єдиним ворогом є Росія. Наголошую, в Україні захищені права всіх вірян,

– наголосив Лубінець.

Омбудсмен закликав не піддаватись на інформаційно-психологічні операції ворога та залишатись єдиними у протистоянні фальшивим наративам, пропаганді та дезінформації з боку Росії.