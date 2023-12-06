Эта история является реальностью для украинского защитника, старшего сержанта Сергея Проскурова с позывным "Неоном".

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Когда россияне начали полномасштабное вторжение, 52-летний Сергей, не колеблясь, вступил в армию, чтобы защитить свой дом. Уже 25 февраля 2022 года он был зачислен на службу фельдшером медицинской службы.



Сергей Проскуров спасает жизнь украинского защитника / Фото предоставлено 24 Канала

Муж неоднократно спасал жизнь собратьев, однако теперь помощь нужна ему самому. Недавно Сергею был поставлен сложный диагноз – онкология. Болезнь появилась в легких и, к сожалению, быстро прогрессирует.



Диагноз Сергея / Фото предоставлено 24 Канала

Мужчине уже сделали операцию – лобэктомию. Простыми словами: мужчине вырезали часть легкого и лимфоузлы. Однако Сергей продолжает бороться за жизнь. Впереди его ждет длительный курс химиотерапии.

Чтобы продолжить эффективное лечение, нужно более 1 миллиона гривен. Такая сумма очень велика, особенно во время войны, когда есть множество других потребностей для наших защитников.

Если вы можете помочь Сергею преодолеть состав болезни и поддержать его финансово – оставляем реквизиты его карты:



5221 1911 0118 7895 (Приватбанк) Сергей Проскуров



Помните: любая сумма важна!



Сергей с собратьями / Фото предоставлено 24 Канала