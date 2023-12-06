Ця історія є реальністю для українського захисника, старшого сержанта Сергія Проскурова із позивним "Неон".
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Коли росіяни почали повномасштабне вторгнення, 52-річний Сергій, не вагаючись вступив до війська, аби захистити свій дім. Вже 25 лютого 2022 року його зарахували на службу фельдшером медичної служби.
Сергій Проскуров рятує життя українського захисника / Фото надане 24 Каналу
Чоловік неодноразово рятував життя побратимів, однак тепер допомога потрібна йому самому. Нещодавно Сергію поставили складний діагноз – онкологія. Хвороба з'явилася у легенях та, на жаль, швидко прогресує.
Діагноз Сергія / Фото надане 24 Каналу
Чоловіку вже зробили операцію – лобектомію. Простими словами: чоловіку вирізали частину легені та лімфовузли. Однак Сергій продовжує боротися за життя. Попереду на нього чекає тривалий курс хіміотерапії.
Аби продовжити ефективне лікування, потрібен понад 1 мільйон гривень. Така сума є дуже великою, а особливо у часи війни, коли є безліч інших потреб для наших захисників.
Сергій з побратимами / Фото надане 24 Каналу
Сергій отримав нагороду / Фото надане 24 Каналу