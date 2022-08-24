Успехом наших защитников восхищается весь мир. Он базируется на двух основополагающих вещах. Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Петр Черник.

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По словам Черника, феномен нашего успеха базируется на двух фундаментальных аспектах:

Мужество и героизм не только нашего воина, но и всей нации

На мой взгляд, новорожденная украинская политическая нация приступила к экзистенциальному бою. И она обязательно этот бой выиграет,

– сказал он.

Беспрецедентная поддержка Запада

Борьба за украинскую государственность длится около тысячи лет. "Впервые за это время мы имеем только одного противника. В начале 20 века у нас было по меньшей мере 4 украинских государства и 5 разных противников".

У нас впервые есть консолидированная поддержка всего цивилизованного мира. Подчеркиваю слово "цивилизованного". Ибо мир значительно больше евроатлантического пространства и пространства англосаксонского измерения,

– отметил военный эксперт.

Без "прокачки" Украины современными противотанковыми средствами FGM 148 Javelin и NLOW в первые дни войны, подчеркнул Черник, трудно представить, чем бы украинские защитники сдерживали врага.

"Нельзя умалять колоссальную военно-техническую поддержку Запада, которую мы получили беспрецедентно большую со времен Второй мировой войны. Ничего подобного в истории пока не было", – сказал он.

Любопытно! Украина является первым государством мира по насыщению оружием западных образцов, а по запасам Javeline – второй после США.

Черник подчеркнул: оптимизм – это хорошо, но не менее важно мыслить трезво. "Я очень хочу, чтобы мы в дальнейшем пребывали в реальности. Здравый смысл – залог нашей победы", – подчеркнул он.

Какое оружие может изменить ход войны

Военный эксперт убежден, что авиация – это то, чего не хватает украинским бойцам, чтобы изменить ситуацию на поле боя.

Я был и буду ярым поклонником американской линейки авиации – General Dynamics F-16 или Boeing F-15. До 30 машин такого класса могут существенно изменить поле боя, – заметил Черник.

По его словам, существенно повлиять на ход войны могут и ударные штурмовики класса А-10 Thunderbolt – знаменитые "бородавочники", не имеющие аналогов в мире. так, общеизвестный Су-25 даже рядом не стоит.

"Это поможет нам не переломить, а переламывать ход войны. Сегодня мы имеем информационный шквал, что события в Крыму вот-вот все переломят. Нет. Стратегическую инициативу мы действительно перехватили. Но не путать перехват инициативы, то есть навязывание противнику своей воли, и это колоссальный шаг вперед, с реальным переломом. До него еще достаточно далеко. Нам всем еще нужно очень сильно поработать каждому на своем месте", – подытожил Черник.

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