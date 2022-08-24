Успіхом наших захисників захоплюється увесь світ. Він базується на двох основоположних речах. Про це 24 каналу розповів військовий експерт Петро Черник.

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З чого складається успіх ЗСУ

За словами Черника, феномен нашого успіху базується на двох фундаментальних аспектах:

Мужність та героїзм не лише нашого воїна, а й усієї нації

На мій погляд, новонароджена політична українська нація стала до екзистенційного бою. І вона обов'язково цей бій виграє,

– сказав він.

Безпрецедентна підтримка Заходу

Боротьба за українську державність триває майже тисячу років. "Вперше за цей час ми маємо лише одного противника. На початку 20 століття у нас було щонайменше 4 українські держави та 5 різних противників.

Ми вперше маємо консолідовану підтримку всього цивілізованого світу. Наголошую на слові "цивілізованого". Бо світ значно більший ніж євроатлантичний простір та простір англосаксонського виміру,

– відзначив військовий експерт.

Без "прокачування" України сучасними протитанковими засобами FGM 148 Javelin та NLOW у першій дні війни, підкреслив Черник, важко уявити, чим українські захисники стримували б ворога.

"Не можна применшити колосальну військово-технічну підтримку Заходу, яку ми отримали безпрецедентно велику з часів Другої світової війни. Нічого подібного в історії поки що не було", – сказав він.

Цікаво! Україна є першою державою світу за насиченням зброєю західних зразків, а за запасами Javeline – другою після США.

Черник наголосив: оптимізм – це добре, але не менш важливо мислити тверезо. "Я дуже хочу, щоб ми надалі перебували в реальності. Здоровий глузд – запорука нашої перемоги", – підкреслив він.

Яка зброя може змінити хід війни

Військовий експерт переконаний, що авіація – це саме те, чого не вистачає українським бійцям, аби змінити ситуацію на полі бою.

Я був є і буду палким прихильником американської лінійки авіації – General Dynamics F-16 чи Boeing F-15. До 30 машин такого класу можуть суттєво змінити поле бою, – зауважив Черник.

За його словами, суттєво вплинути на хід війни можуть і ударні штурмовики класу А-10 Thunderbolt – знамениті "бородавочники", які не мають аналогів у світі. Так, загальновідомий Су-25 навіть поруч не стоїть.

"Це допоможе нам не переламати, а переламувати хід війни. Сьогодні ми маємо інформаційний шквал, що події в Криму ось-ось все переламають. Ні. Стратегічну ініціативу ми дійсно перехопили. Але не плутати перехоплення ініціативи, тобто нав'язування противнику своєї волі, і це колосальний крок вперед, із реальним переломом. До нього ще доволі далеко. Нам усім ще потрібно дуже сильно попрацювати кожному на своєму місці", – підсумував Черник.

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