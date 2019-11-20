Феномен Netflix: как мощная компания "задавила" конкурентов

Netflix – небольшая компания по прокату дисков, которая за 20 лет стала самой масштабной в мире онлайн выдеоплатформой, изменила потребление кинопродукции, убила кинопрокат и даже успела разозлить сатанистов.

История основания Netflix

В конце 90-х годов в Америке лидером на рынке была сеть видеопроката Blockbuster, которая успешно руководила 5 тысячами магазинами. А большую часть дохода получала со штрафов за несвоевременно возвращенные кассеты.

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"Blockbuster была компанией, которая смотрела на всю страну как на свой рынок, и боролась за него с невероятной скоростью и агрессией. Бизнес-модель была очень предсказуемой, поэтому допустить ошибку практически невозможно. Каждый магазин был успешным", – пояснил владелец компании Blockbuster Алан Пэйн.



Владелец компании Blockbuster Алан Пейн

Компания была успешной, но не слишком удобной для клиентов. Чтобы получить фильм, приходилось ехать в пункты проката. А если не отдать кассету вовремя, нужно было заплатить 40 долларов штрафа. Бизнесмены из Калифорнии Рид Гастингс и Марк Рандольф решили упростить процесс и основали Netflix – фирму по онлайн-прокату кино.



Рид Гастингс и Марк Рандольф

Идея – максимально простая. Выбираешь фильм на сайте, платишь 6 долларов в неделю – 4 за аренду и 2 за доставку – и по почте получаешь конверт с заказом. Возвращаешь диск, и после этого можешь заказывать следующий. Отказ от дорогостоящих и недолговечных VHS-кассет позволил Netflix существенно сэкономить.

Диски были значительно меньше VHS-кассет, и более надежные, ведь кассету можно было легко сломать. А еще для нашего бизнеса это была возможность платить за фильм не 40 долларов, а 20,

– вспомнил владелец компании Blockbuster.

14 апреля 1998 года по Америке отправились первые 900 дисков Netflix. А чтобы привлечь аудиторию, в компании разработали компьютерный алгоритм CineMatch, и зрители получили специально подобранные кинорекомендации.

"Наша система анализирует, что вы смотрите, как долго вы это смотрите, насколько быстро переключаете эпизоды, просматриваете что-то из этого больше, чем один раз. Все эти данные учитываются", – рассказал генеральный директор Netflix Рид Гастингс.



В 1998 году по Америке отправились первые 900 дисков Netflix

И система не подвела: больше половины пользователей брали в аренду именно рекомендуемые фильмы. В 2006 году Netflix даже устроил конкурс: миллион долларов для того, кто улучшит алгоритм на 10%. Сделать это за два года удалось команде из BellKor's Pragmatic Chaos.

"Мы много инвестировали в алгоритмы, чтобы нужный контент доходил до нужных людей, и чтобы было просто и приятно его искать. Люди оценивали фильм "Список Шиндлера" в 5 баллов, а фильму с Адамом Сэндлером ставили тройку. И, фактически, когда видишь их историю просмотров, оказывается, что почти все, что они смотрят – это фильмы с Адамом Сэндлером. Мы оцениваем продукт с точки зрения нашего возвышенного "я", и значительно лучше получается радовать людей, если основываться на их реальном выборе и реальных предпочтениях", – отметил генеральный директор Netflix Рид Гастингс.

Первый скандал в Netflix

Netflix расширял выбор контента и, кроме фильмов, продавал трендовые в то время видео. Например, показания Билла Клинтона по делу Левински. Только за первую неделю их арендовали более 10 тысяч человек. Но компания успела попасть в скандал: несколько сотен пользователей вместо историй о голубом платье получили диски с китайским порно.



Билл Клинтон и Моника Левински

"Мы сказали клиентам отправить диски обратно – никто этого так и не сделал", – вспомнил соучредитель Netflix Митч Лоу.

Что известно о секс-скандале с Биллом Клинтоном? В 1999 году в США разгорелся политический скандал из-за романа Билла Клинтона со стажеркой Белого дома Моникой Левински. Подробности своих встреч с президентом девушка рассказывала по телефону подруге Линде Трипп. А та позже это все передала прокурору Кеннету Стару, который вел другие дела в отношении Клинтона. В Вашингтоне была создана даже специальная следственная комиссия из-за распространения сведений о внебрачных отношениях главы США с Левински.



Билл Клинтон сначала отрицал сексуальные отношения с девушкой. Однако позже, после обнародования доказательств, он все же признался в этом и извинился перед Моникой и своей женой Хиллари Клинтон.

Запуск трансляций видео

В 2005 году аудитория Netflix уже превышала 4 миллиона. Компания отправляла по миллиону дисков ежедневно. На то время там уже отказались от модели с единоразовой оплатой и предлагали пользователям месячные подписки на услуги сервиса.

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Продавать онлайн-контент Netflix смог только в середине нулевых – именно тогда по всей Америке выросла скорость интернета. Поэтому в 2007 году, а в то время общее количество дисков, заказанных на Netflix, уже достигло миллиарда, пользователи получили возможность за один доллар в час просматривать фильм на любом удобном устройстве. Трансляция видео принесла компании настоящий успех. И в том же году увеличила ее общий доход до 1 миллиарда 200 тысяч долларов по сравнению с 997 миллионами в 2006 году.

У нас было преимущество – мы начинали с DVD-дисков, и мы знали, что это будет временно. Конечно же, никто не надеялся рассылать диски в течение сотни лет. И вот тогда назревает паранойя насчет того, что будет дальше. Это часть предпринимательской жилки – действительно думать о том, что же будет дальше,

– отметил генеральный директор Netflix.

Успех тормозила слишком маленькая библиотека. Поэтому годом позже компания подписала контракт с фирмой Starz Entertaiment – и получила в распоряжение более 2 тысяч фильмов. А в течение 3-х следующих лет начала работать с киностудиями Paramount Pictures, Metro-Goldwyn-Mayer, Lionsgate, Disney и десятками других.

Первый сериал от Netflix

Однако, несмотря на рост популярности сервиса и увеличение медиабиблиотеки, проблема оставалась неизменной: контент не принадлежал компании. Так в 2011 году Netflix решила снимать собственные сериалы.

Через два года на свет появился "Карточный домик" – политическая драма Дэвида Финчера с Кевином Спейси в главной роли. Карьера последнего закончилась в 2017 году. После обвинений в харасменте – сексуальных домогательствах. Из-за этого Netflix пришлось разорвать с оскароносным актером контракт, а потому последний сезон вышел без него.

Смотрите трейлер к сериалу "Карточный домик":

Сериал стал безумно успешным, а его первый сезон выдвинули на телевизионный Оскар – статуэтку Эмми. Номинация стала первой в истории для формата Video on Demand – так называемого "видео по требованию", а если проще – онлайн-телевидения.

По словам генерального директора Netflix Рида Гастингса, съемки первых двух сезонов стоили компании 100 миллионов долларов.

"На то время это была фантастическая инвестиция и настоящий прорыв", – подчеркнул он.

Какие страны больше всего используют Netflix

Сейчас Netflix фактически оккупировала рынок потокового мультимедиа. Ее главные конкуренты – HBO, Amazon Prime и Hulu. "На балансе" Netflix – более 150 миллионов подписчиков в 190 странах мира.

Доступа к Netflix нет только в:

Китае;

Северной Корее;

Сирии;

оккупированном Крыму.

По количеству лидируют американцы – 60 миллионов из них имеют подписку, вторые в списке – австралийцы. На Зеленом континенте подписку оформили почти 15 миллионов, далее – Британия, Бразилия и Канада. Украинцы практически в конце списка – подписку на Netflix имеют около 110 тысяч человек.



Подписку на Netflix имеют около 110 тысяч украинцев

В нашей стране Netflix появился в 2016 году, и за следующий год заработал на украинских зрителях свыше 2 миллионов долларов. Но за почти 4 года работы бешеной популярности среди украинцев так и не получил. Почему? Для начала – мизерное количество фильмов на украинском языке. На украинском можно посмотреть только сериал "Слуга народа" и документальную ленту о Революции Достоинства "Зима в огне", которая недавно приобрела новую волну популярности в Гонконге. Альтернатива – украинские субтитры, однако даже их у большинства лент нет. Присутствуют русские, правда, они не добавляют популярности сервису даже в России. Да и украинская медиабиблиотека Netflix достаточно ограничена – всего 20% контента, доступного американцам.

Почему такая разница? Дело в лицензиях: их цена отличается в зависимости от страны. В 2018 году на приобретение контента Netflix потратила 12 миллиардов долларов.

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Что интересно, фильмы Netflix не показывают в Каннах. Все потому, что компания игнорирует основное правило фестиваля – между премьерой фильма в кинотеатре и его появлением на стриминговых платформах должно пройти 36 месяцев. Так что ни в прошлом, ни в этом году оригинальный контент Netflix на кинофестивале не появился. Наоборот – против него выступил ряд режиссеров. Мол, такие фильмы вообще не могут быть в одной категории с теми, что выходят в кинотеатрах.

Что предлагает Netflix

Netflix предлагает пользователям три вида подписок:

за 8 евро в месяц получаете доступ к контенту на одном устройстве за раз; за дополнительных 2 евро картинка становится HD-качества, а видео можно просматривать уже на двух девайсах; за 12 евро сможете смотреть фильмы в качестве UltraHD на четырех устройствах одновременно.

В чем основное отличие Netflix от других стриминговых сервисов? Сезоны сериалов там появляются за один день и, в отличие от телевизионной модели, зрителям не приходится неделю ждать выхода новой серии.

Между сериями сериала рекламу вы не увидите, так как на самом сервисе ее вообще нет. Такой политики Netflix придерживался всегда. И недаром – потому что около 25% пользователей во время опроса заверили: отменят подписку, если на Netflix появится реклама.

Скандал с сатанистами

В 2018 году Netflix даже поссорился с сатанистами. Точнее, с руководителями Американской церкви сатаны. Те пытались отсудить у компании 50 миллионов долларов. Все – из-за сериала "Леденящие душу приключения Сабрины". Там использовали копию статуи Бафомета, которую создала именно эта сатанинская организация.



Скандал из-за сериала "Леденяшие душу приключения Сабрины"

Кроме этого, сатанисты обвинили Netflix в неправильной интерпретации символа, мол, они сатане не поклоняются, а лишь используют для пропаганды свободного образа жизни. Конфликт уладили – иск сатанисты отозвали и сразу же появились в финальных титрах сериала.