Феномен Netflix: як потужна компанія "задавила" конкурентів

Netflix – невелика компанія з прокату дисків, яка за 20 років стала наймасштабнішою у світі онлайн відеоплатформою, змінила споживання кінопродукції, вбила кінопрокат і навіть встигла розлютити сатаністів.

Історія заснування Netflix

Наприкінці 90-х років в Америці лідером на ринку відеопрокату була мережа Blockbuster, яка успішно керувала 5 тисячами магазинами. А більшу частину доходу отримувала зі штрафів за невчасно повернені касети.

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"Blockbuster була компанією, яка дивилась на усю країну як на свій ринок, і боролась за нього з неймовірною швидкістю та агресією. Бізнес-модель була дуже передбачуваною, тож припуститись помилки – практично неможливо. Кожен магазин був успішним", – пояснив власник компанії Blockbuster Алан Пейн.



Власник компанії Blockbuster Алан Пейн

Компанія була успішною, але не надто зручною для клієнтів. Аби отримати фільм, доводилося їхати у пункти прокату. А якщо не віддати касету вчасно потрібно було заплатити 40 доларів штрафу. Бізнесмени з Каліфорнії Рід Гастінгс та Марк Рандольф вирішили спростити процес і засновували Netflix – фірму з онлайн-прокату кіно.



Рід Гастінгс та Марк Рандольф

Ідея – максимально проста. Обираєш фільм на сайті, платиш 6 доларів на тиждень – 4 за оренду і 2 за доставку – і поштою отримуєш конверт зі замовленням. Повертаєш диск, і після цього можеш замовляти наступний. Відмова від дорогих та недовговічних VHS-касет дозволила Netflix суттєво зекономити.

Диски були значно менші за VHS-касети, і більш надійні, адже касету можна було легко зламати. А ще для нашого бізнесу це була можливість платити за фільм не 40 доларів, а 20,

– пригадав власник компанії Blockbuster.

14 квітня 1998 року Америкою вирушили перші 900 дисків Netflix. А щоб привабити аудиторію, у компанії розробили комп’ютерний алгоритм CineMatch і глядачі отримали спеціально підібрані кінорекомендації.

"Наша система аналізує, що ви дивитесь, як довго ви це дивитесь, наскільки швидко перемикаєте епізоди, чи переглядаєте щось з цього більше, ніж один раз. Усі ці дані враховуються", – розповів генеральний директор Netflix Рід Гастінгс.



У 1998 році Америкою вирушили перші 900 дисків Netflix

І система не підвела: більше ніж половина користувачів брали в оренду саме рекомендовані фільми. У 2006 році Netflix навіть влаштував конкурс: мільйон доларів для того, хто покращить алгоритм на 10%. Зробити це аж за два роки вдалось команді з BellKor’s Pragmatic Chaos.

"Ми багато інвестували в алгоритми, аби потрібний контент доходив до потрібних людей, і щоб було просто і приємно його шукати. Люди оцінювали фільм "Список Шиндлера" у 5 балів, а фільмові з Адамом Сендлером ставили трійку. Та, фактично, коли бачиш їхню історію переглядів, виявляється, що майже все, що вони дивляться – це фільми з Адамом Сендлером. Ми оцінюємо продукт з погляду нашого піднесеного "я", і значно краще виходить тішити людей, якщо базуватись на їх реальному виборі та реальних вподобаннях", – зазначив генеральний директор Netflix Рід Гастінгс.

Перший скандал у Netflix

Netflix розширював вибір контенту і, окрім фільмів, продавав трендові на той час відео. Наприклад, свідчення Білла Клінтона у справі Левінскі. Лише за перший тиждень їх орендували більше ніж 10 тисяч людей. Та компанія встигла вляпатись у скандал: кілька сотень користувачів замість історій про блакитну сукню отримали диски з китайським порно.



Білл Клінтон та Моніка Левінські

"Ми сказали клієнтам надіслати диски назад – ніхто цього так і не зробив", – пригадав співзасновник Netflix МітчЛоу.

Що відомо про секс-скандал з Біллом Клінтоном? У 1999 році у США розгорівся політичний скандал через роман Білла Клінтона із стажеркою Білого дому Монікою Левінскі. Подробиці своїх зустрічей із президентом дівчина розповідала телефоном подрузі Лінді Тріпп. А та пізніше це все передала прокурору Кеннету Стару, який вів інші справи щодо Клінтона. У Вашингтоні було створено навіть спеціальну слідчу комісію через поширення відомостей про позашлюбні відносини глави США з Левінські.



Білл Клінтон спершу заперечував сексуальні відносини із дівчиною. Однак пізніше, після оприлюднення доказів, він все ж зізнався у цьому та вибачився перед Монікою і своєю дружиною Гілларі Клінтон.

Запуск трансляцій відео

У 2005 році аудиторія Netflix вже перевищувала 4 мільйони. Компанія відправляла по мільйону дисків щодня. На той час там вже відмовились від моделі з одноразовою оплатою і пропонували користувачам місячні підписки на послуги сервісу.

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Продавати онлайн-контент Netflix зміг лише у середині нульових – саме тоді по всій Америці зросла швидкість інтернету. Тож 2007 року, а на той час загальна кількість дисків, які замовили на Netflix, уже сягнула мільярда, користувачі отримали змогу за один долар на годину переглядати фільм на будь-якому зручному пристрої. Трансляція відео принесла компанії справжній успіх. І того ж року збільшила її загальний дохід до 1 мільярда 200 тисяч доларів порівняно з 997 мільйонами у 2006 році.

У нас була перевага – ми починали з DVD-дисків і ми знали, що це буде тимчасово. Звісно ж ніхто не сподівався розсилати диски протягом сотні років. І ось тоді назріває параноя щодо того, що буде далі. Це частина підприємницької жилки – справді думати про те, що ж буде далі,

– зазначив генеральний директор Netflix.

Успіх гальмувала замала бібліотека. Тож роком пізніше компанія підписала контракт з фірмою Starz Entertaiment – і отримала в розпорядження більше ніж 2 тисячі фільмів. А протягом 3-х наступних років почала працювати з кіностудіями Paramount Pictures, Metro-Goldwyn-Mayer, Lionsgate, Disney та десятками інших.

Перший серіал від Netflix

Та, попри зростання популярності сервісу і збільшення медіабібліотеки, проблема залишалась незмінною: контент не належав компанії. Так у 2011 році Netflix взявся знімати власні серіали.

Через два роки на світ з’явився "Картковий будинок" – політична драма Девіда Фінчера з Кевіном Спейсі у головній ролі. Кар’єра останнього закінчилась у 2017 році. Після звинувачень у харасменті – сексуальних домаганнях. Через це Netflix довелось розірвати із оскароносним актором контракт, а тому останній сезон вийшов без нього.

Дивіться трейлер до серіалу "Картковий будинок":

Серіал став шалено успішним, а його перший сезон висунули на телевізійний Оскар – статуетку Еммі. Номінація стала першою в історії для формату Video on Demand – так званого "відео на вимогу", а якщо простіше – онлайн-телебачення.

За словами генерального директора Netflix Ріда Гастінгса, зйомки перших двох сезонів компанії коштували 100 мільйонів доларів.

"На той час це була фантастична інвестиція і справжній прорив", – наголосив він.

Які країни найбільше використовують Netflix

Зараз Netflix фактично окупувала ринок потокового мультимедіа. Її головні конкуренти – HBO, Amazon Prime та Hulu. "На балансі" Netflix – більше ніж 150 мільйонів підписників у 190 країнах світу.

Доступу до Netflix нема лише у:

• Китаї;

• Північній Кореї;

• Сирії;

• окупованому Криму.

За кількістю лідирують американці – 60 мільйонів з них мають підписку, другими у списку – австралійці. На зеленому континенті підписку оформили майже 15 мільйонів, далі – Британія, Бразилія та Канада. Українці є практично у кінці списку – підписку на Netflix мають близько 110 тисяч людей.



Підписку на Netflix мають близько 110 тисяч українців

В нашій країні Netflix з’явився у 2016 році і за наступний рік заробив на українських глядачах понад 2 мільйони доларів. Та за майже 4 роки роботи шаленої популярності серед українців так і не здобув. Чому? Для початку – мізерна кількість фільмів українською мовою. Українською можна переглянути лише серіал "Слуга народу" та документальну стрічку про Революцію гідності "Зима у вогні", яка нещодавно набула нової хвилі популярності у Гонконгу. Альтернатива – українські субтитри, проте навіть їх у більшості стрічок немає. Присутні російські, щоправда, вони не додають популярності сервісу навіть у Росії. Та й українська медіабібліотека Netflix досить обмежена – лише 20% контенту, доступного американцям.



Чому така різниця? Справа у ліцензіях: їх ціна відрізняється залежно від країни. У 2018 році на придбання контенту Netflix витратила 12 мільярдів доларів.

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Що цікаво, фільми Netflix не показують у Каннах. Усе тому, що компанія ігнорує основне правило фестивалю – між прем’єрою фільму у кінотеатрі і його появою на стрімінгових платформах має пройти 36 місяців. Тож ні минулого, ні цього року оригінальний контент Netflix на кінофестивалі не з'явився. Навпаки – проти нього виступила низка режисерів. Мовляв, такі фільми взагалі не можуть бути в одній категорії з тими, що виходять в кінотеатрах.

Що пропонує Netflix

Netflix пропонує користувачам три види підписок:

за 8 євро на місяць отримуєте доступ до контенту на одному пристрої за раз; за додаткових 2 євро картинка стає HD-якості, а відео можна переглядати уже на двох девайсах; за 12 євро зможете дивитись фільми в якості UltraHD на чотирьох пристроях одночасно.

В чому основна відмінність Netflix від інших стрімінгових сервісів? Сезони серіалів там з'являються за один день і, на відміну від телевізійної моделі, глядачам не доводиться тиждень чекати на вихід нової серії.

Між серіями серіалу реклами ви не побачите, адже на самому сервісі її взагалі немає. Такої політики Netflix дотримувався завжди. І недаремно – адже близько 25% користувачів під час опитування запевнили: скасують підписку, якщо на Netflix з’явиться реклама.

Скандал зі сатаністами

У 2018 році NETFLIX навіть посварився із сатаністами. Точніше, з керівниками Американської церкви сатани. Ті намагались відсудити у компанії 50 мільйонів доларів. Усе – через серіал "Моторошні пригоди Сабріни". Там використали копію статуї Бафомета, яку створила саме ця сатанинська організація.



Скандал через серіал "Моторошні пригоди Сабріни"

Крім цього, сатаністи звинуватили Netflix у неправильній інтерпретації символу, мовляв, вони сатані не поклоняються, а лише використовують для пропаганди вільного способу життя. Конфлікт залагодили – позов сатаністи відкликали і одразу ж з'явились у фінальних титрах серіалу.