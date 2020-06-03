В американском городе Фергюсон, что в штате Миссури, впервые в истории мэром стала чернокожая женщина Элла Джонс. Именно Фергюсон был эпицентром антирасистских протестов в 2014 году, когда полиция застрелила юного афроамериканца.

Это первая в городе афроамериканка-мэр Элла Джонс на выборах мэра Фергюсона получила 54% поддержки местных жителей. Об этом сообщает The New York Times. Актуально Массовые протесты в США: на Манхэттене разграбили ряд магазинов – видео У меня много работы, потому что когда вы – афроамериканская женщина, то от вас требуют значительно больше, чем от любого другого,

– отметила Джонс. Что произошло в Фергюсоне в 2014 году: 9 августа 2014 года безоружного 18-летнего темнокожего Майкла Брауна убили полицейские .

безоружного 18-летнего темнокожего . Копы считали, что Браун совершил ограбление.

По версии полиции, парень сопротивлялся задержанию.

После этого в городе начались массовые беспорядки , которые переросли в мародерство и погромы.

, которые переросли в мародерство и погромы. 24 ноября 2014 года суд присяжных оправдал полицейского Даррена Уилсона.

Даррена Уилсона. Волна протестов поднялась снова, ведь люди были уверены, что убийство произошло на почве расизма. Что известно о протестах в США Массовые протесты и уличные беспорядки вспыхнули в ряде штатов после гибели афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе 25 мая.

Полицейские задержали 46-летнего мужчину при попытке якобы рассчитаться в магазине фальшивым чеком.

Один из полицейских прижал коленом горло Флойда к асфальту. Задержанный заявлял, что не может дышать.

Мужчине стало плохо, ему вызвали скорую помощь и вскоре он умер .

. Люди в США вышли на улицы с протестами, которые продолжаются уже неделю по всей стране. Из мирных они переросли в погромы, мародерства, сжигания авто.

По меньшей мере в 40 американских городах ввели комендантский час. Власти задействовали Нацгвардию для подавления протестного движения.