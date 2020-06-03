В Фергюсоне, где протестовали против расизма, мэром впервые стала чернокожая женщина
В американском городе Фергюсон, что в штате Миссури, впервые в истории мэром стала чернокожая женщина Элла Джонс. Именно Фергюсон был эпицентром антирасистских протестов в 2014 году, когда полиция застрелила юного афроамериканца.
Это первая в городе афроамериканка-мэр
Элла Джонс на выборах мэра Фергюсона получила 54% поддержки местных жителей. Об этом сообщает The New York Times.
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У меня много работы, потому что когда вы – афроамериканская женщина, то от вас требуют значительно больше, чем от любого другого,
– отметила Джонс.
Что произошло в Фергюсоне в 2014 году:
- 9 августа 2014 года безоружного 18-летнего темнокожего Майкла Брауна убили полицейские.
- Копы считали, что Браун совершил ограбление.
- По версии полиции, парень сопротивлялся задержанию.
- После этого в городе начались массовые беспорядки, которые переросли в мародерство и погромы.
- 24 ноября 2014 года суд присяжных оправдал полицейского Даррена Уилсона.
- Волна протестов поднялась снова, ведь люди были уверены, что убийство произошло на почве расизма.
Что известно о протестах в США
- Массовые протесты и уличные беспорядки вспыхнули в ряде штатов после гибели афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе 25 мая.
- Полицейские задержали 46-летнего мужчину при попытке якобы рассчитаться в магазине фальшивым чеком.
- Один из полицейских прижал коленом горло Флойда к асфальту. Задержанный заявлял, что не может дышать.
- Мужчине стало плохо, ему вызвали скорую помощь и вскоре он умер.
- Люди в США вышли на улицы с протестами, которые продолжаются уже неделю по всей стране. Из мирных они переросли в погромы, мародерства, сжигания авто.
- По меньшей мере в 40 американских городах ввели комендантский час. Власти задействовали Нацгвардию для подавления протестного движения.