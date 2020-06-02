Массовые протесты в США: на Манхэттене разграбили ряд магазинов – видео
В Нью-Йорке участники акций протеста разграбили несколько магазинов на Манхэттене. В частности, пострадали магазины Michael Kors, Nintendo, AT&T и Chanel.
Ограбления начались с района Челси. После этого протестующие разрушили несколько магазинов в Сохо, Флетайроне и Мидтауне, сообщает CBS New York.
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Ситуация на Манхеттене выходит из-под контроля, сообщает PM Breaking News. Сотни людей грабят магазины вниз по Пятой авеню, которая считается одной из самых дорогих улиц в мире. В частности, на видео видно, что грабители ворвались в магазин Microsoft.
Организованная группа мятежников также разграбила флагманский магазин Macy's на Манхэттене. Магазин является одним из крупнейших универмагов страны и национальной исторической достопримечательностью. После вторжения мятежники совершили поджоги возле магазина.
Кроме того, в районе Бронкса в ночь на 2 июня были разграблены несколько магазинов. Бунт вызвал много пожаров на улице.
Заметим, что протестующие находились на улицах Нью-Йорка, несмотря на комендантский час, который наступил в 23:00 по местному времени.
Добавим, что в Нью-Йорке многие магазины не работали из-за коронавируса. Некоторые из магазинов, которыми владеют небольшие компании или частные лица, могут не открыться из-за разрушения.
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Что известно о протестах в США
- Массовые протесты и уличные беспорядки вспыхнули в ряде штатов после гибели афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе 25 мая.
- Полицейские задержали 46-летнего мужчину во время попытки расплатиться в магазине банкнотой, которую продавцы считали фальшивой.
- Один из полицейских прижал коленом горло Флойда до асфальта. Задержанный заявлял, что не может дышать.
- Мужчине стало плохо, ему вызвали скорую помощь. В больнице, как утверждает следствие, он умер. Хотя независимые эксперты, которые сделали повторное вскрытие тела, говорят, что Флойд мог умереть на месте происшествия из-за того, что в мозг поступало недостаточно крови.
- Поэтому люди в США вышли на улицы с протестами, которые продолжаются уже неделю и добрались даже до белого Дома. Из мирных они переросли в погромы, мародерства, сжигание авто и уничтожения всего вокруг. Есть жертвы.
- По меньшей мере в 40 американских городах ввели комендантский час. Власти задействовали Нацгвардию для подавления протестного движения.