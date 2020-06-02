В Нью-Йорке участники акций протеста разграбили несколько магазинов на Манхэттене. В частности, пострадали магазины Michael Kors, Nintendo, AT&T и Chanel.

Ограбления начались с района Челси. После этого протестующие разрушили несколько магазинов в Сохо, Флетайроне и Мидтауне, сообщает CBS New York.

К теме Протестующих у Белого дома разогнали слезоточивым газом: там должен был выступить Трамп

Ситуация на Манхеттене выходит из-под контроля, сообщает PM Breaking News. Сотни людей грабят магазины вниз по Пятой авеню, которая считается одной из самых дорогих улиц в мире. В частности, на видео видно, что грабители ворвались в магазин Microsoft.

Breaking: The situation in Manhattan is out of control. Hundreds of people are looting stores down 5th avenue, which is considered one of the most expensive streets in the world. Reports indicate there is a limited police response due to being outnumbered. pic.twitter.com/lLmV8le60G — PM Breaking News (@PMBreakingNews) June 2, 2020

Организованная группа мятежников также разграбила флагманский магазин Macy's на Манхэттене. Магазин является одним из крупнейших универмагов страны и национальной исторической достопримечательностью. После вторжения мятежники совершили поджоги возле магазина.

Breaking: An organized group of rioters have looted the Macy's flagship store in Manhattan. The store is among the largest department stores in the country and is a National Historic Landmark. After breaking in, rioters set a fire outside the store. pic.twitter.com/Dgbgnhudr7 — PM Breaking News (@PMBreakingNews) June 2, 2020

Кроме того, в районе Бронкса в ночь на 2 июня были разграблены несколько магазинов. Бунт вызвал много пожаров на улице.

Breaking: Multiple stores were looted in the Bronx area of New York City tonight. Rioters set multiple fires in the street. pic.twitter.com/MiDQOaQWzh — PM Breaking News (@PMBreakingNews) June 2, 2020

Заметим, что протестующие находились на улицах Нью-Йорка, несмотря на комендантский час, который наступил в 23:00 по местному времени.

Добавим, что в Нью-Йорке многие магазины не работали из-за коронавируса. Некоторые из магазинов, которыми владеют небольшие компании или частные лица, могут не открыться из-за разрушения.

Читайте также Мой брат не был таким, – брат убитого Джорджа Флойда осудил протестующих: видео

Breaking: Widespread looting is ongoing in multiple areas in New York City, including Manhattan and the Bronx. A curfew will be put into effect at 11 PM. pic.twitter.com/EcMywaeGO1 — PM Breaking News (@PMBreakingNews) June 2, 2020

Breaking: Protests have turned violent in the Union Square area of Manhattan, New York. Several stores have been looted including a Gamestop and a Walgreens. pic.twitter.com/C2q8pVGEJk — PM Breaking News (@PMBreakingNews) June 1, 2020

Что известно о протестах в США