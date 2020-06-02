У Нью-Йорку учасники акцій протесту розграбували декілька магазинів на Мангеттені. Зокрема, постраждали магазини Michael Kors, Nintendo, AT&T і Chanel.

Пограбування почалися з району Челсі. Після цього протестувальники зруйнували кілька магазинів у Сохо, Флетайроні та Мідтауні, повідомляє CBS New York.

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Ситуація на Мангеттені виходить з-під контролю, повідомляє PM Breaking News. Сотні людей грабують магазини вниз по П’ятій авеню, яка вважається однією з найдорожчих вулиць у світі. Зокрема, на відео видно, що грабіжники вдерлися до крамниці Microsoft.

Breaking: The situation in Manhattan is out of control. Hundreds of people are looting stores down 5th avenue, which is considered one of the most expensive streets in the world. Reports indicate there is a limited police response due to being outnumbered. pic.twitter.com/lLmV8le60G — PM Breaking News (@PMBreakingNews) June 2, 2020

Організована група бунтівників також розграбувала флагманський магазин Macy's на Мангеттені. Магазин є одним з найбільших універмагів країни та національною історичною пам'яткою. Після вторгнення бунтівники вчинили підпали біля магазину.

Breaking: An organized group of rioters have looted the Macy's flagship store in Manhattan. The store is among the largest department stores in the country and is a National Historic Landmark. After breaking in, rioters set a fire outside the store. pic.twitter.com/Dgbgnhudr7 — PM Breaking News (@PMBreakingNews) June 2, 2020

Окрім того, у районі Бронкса вночі проти 2 червня було розграбовано кілька магазинів. Бунт спричинив багато пожеж на вулиці.

Breaking: Multiple stores were looted in the Bronx area of New York City tonight. Rioters set multiple fires in the street. pic.twitter.com/MiDQOaQWzh — PM Breaking News (@PMBreakingNews) June 2, 2020

Зауважимо, що протестувальники перебували на вулицях Нью-Йорка, попри комендантську годину, яка настала о 23:00 за місцевим часом.

Додамо, що у Нью-Йорку багато магазинів не працювали через коронавірус. Деякі з магазинів, якими володіють невеликі компанії або приватні особи, можуть не відкритися через руйнування.

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Breaking: Widespread looting is ongoing in multiple areas in New York City, including Manhattan and the Bronx. A curfew will be put into effect at 11 PM. pic.twitter.com/EcMywaeGO1 — PM Breaking News (@PMBreakingNews) June 2, 2020

Breaking: Protests have turned violent in the Union Square area of Manhattan, New York. Several stores have been looted including a Gamestop and a Walgreens. pic.twitter.com/C2q8pVGEJk — PM Breaking News (@PMBreakingNews) June 1, 2020

Що відомо про протести у США