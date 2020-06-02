Масові протести у США: на Мангеттені розграбували низку магазинів – відео
У Нью-Йорку учасники акцій протесту розграбували декілька магазинів на Мангеттені. Зокрема, постраждали магазини Michael Kors, Nintendo, AT&T і Chanel.
Пограбування почалися з району Челсі. Після цього протестувальники зруйнували кілька магазинів у Сохо, Флетайроні та Мідтауні, повідомляє CBS New York.
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Ситуація на Мангеттені виходить з-під контролю, повідомляє PM Breaking News. Сотні людей грабують магазини вниз по П’ятій авеню, яка вважається однією з найдорожчих вулиць у світі. Зокрема, на відео видно, що грабіжники вдерлися до крамниці Microsoft.
Організована група бунтівників також розграбувала флагманський магазин Macy's на Мангеттені. Магазин є одним з найбільших універмагів країни та національною історичною пам'яткою. Після вторгнення бунтівники вчинили підпали біля магазину.
Окрім того, у районі Бронкса вночі проти 2 червня було розграбовано кілька магазинів. Бунт спричинив багато пожеж на вулиці.
Зауважимо, що протестувальники перебували на вулицях Нью-Йорка, попри комендантську годину, яка настала о 23:00 за місцевим часом.
Додамо, що у Нью-Йорку багато магазинів не працювали через коронавірус. Деякі з магазинів, якими володіють невеликі компанії або приватні особи, можуть не відкритися через руйнування.
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Що відомо про протести у США
- Масові протести і вуличні заворушення спалахнули у низці штатів після загибелі афроамериканця Джорджа Флойда в Міннеаполісі 25 травня.
- Поліцейські затримали 46-річного чоловіка його під час спроби розрахуватися в магазині банкнотою, яку продавці вважали фальшивою.
- Один з поліцейських притиснув коліном горло Флойда до асфальту. Затриманий заявляв, що не може дихати.
- Чоловікові стало погано, йому викликали швидку допомогу. У лікарні, як стверджує слідство, він помер. Хоча незалежні експерти, які зробили повторний розтин тіла, кажуть, що Флойд міг померти на місці події через те, що до мозку поступало замало крові.
- Тож люди у США вийшли на вулиці з протестами, які тривають вже тиждень і добралися навіть до білого Дому. З мирних вони переросли у погроми, мародерства, спалювання авто і нищення всього довкола. Є жертви.
- Щонайменше в 40 американських містах ввели комендантську годину. Влада задіяла Нацгвардію для придушення протестного руху.