У Фергюсоні, де протестували проти расизму, мером вперше стала чорношкіра жінка
В американському місті Фергюсон, що в штаті Міссурі, вперше в історії мером стала чорношкіра жінка Елла Джонс. Саме Фергюсон був епіцентром антирасистських протестів у 2014 році, коли поліція застрелила юного афроамериканця.
Це перша в місті афроамериканка-мер
Елла Джонс на виборах мера Фергюсона отримала 54% підтримки місцевих жителів. Про це повідомляє The New York Times.
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У мене багато роботи, бо коли ви – афроамериканська жінка, то від вас вимагають значно більше, ніж від будь-кого іншого,
– зазначила Джонс.
Що відбулось у Фергюсоні у 2014 році:
- 9 серпня 2014 року беззбройного 18-річного темношкірого Майкла Брауна убили поліцейські.
- Копи вважали, що Браун скоїв пограбування.
- За версією поліції, хлопець опирався затриманню.
- Після цього у місті розпочались масові заворушення, які переросли у мародерство та погроми.
- 24 листопада 2014 року суд присяжних виправдав поліцейського Даррена Вілсона.
- Хвиля протестів піднялась знову, адже люди були впевнені, що вбивство сталось на ґрунті расизму.
Що відомо про протести у США
- Масові протести і вуличні заворушення спалахнули у низці штатів після загибелі афроамериканця Джорджа Флойда в Міннеаполісі 25 травня.
- Поліцейські затримали 46-річного чоловіка під час спроби начебто розрахуватися в магазині фальшивим чеком.
- Один з поліцейських притиснув коліном горло Флойда до асфальту. Затриманий заявляв, що не може дихати.
- Чоловікові стало погано, йому викликали швидку допомогу і невдовзі він помер.
- Люди у США вийшли на вулиці з протестами, які тривають вже тиждень по всій країні. З мирних вони переросли у погроми, мародерства, спалювання авто.
- Щонайменше в 40 американських містах ввели комендантську годину. Влада задіяла Нацгвардію для придушення протестного руху.