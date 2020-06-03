В американському місті Фергюсон, що в штаті Міссурі, вперше в історії мером стала чорношкіра жінка Елла Джонс. Саме Фергюсон був епіцентром антирасистських протестів у 2014 році, коли поліція застрелила юного афроамериканця.

Це перша в місті афроамериканка-мер Елла Джонс на виборах мера Фергюсона отримала 54% підтримки місцевих жителів. Про це повідомляє The New York Times. Актуально Масові протести у США: на Мангеттені розграбували низку магазинів – відео У мене багато роботи, бо коли ви – афроамериканська жінка, то від вас вимагають значно більше, ніж від будь-кого іншого,

– зазначила Джонс. Що відбулось у Фергюсоні у 2014 році: 9 серпня 2014 року беззбройного 18-річного темношкірого Майкла Брауна убили поліцейські .

беззбройного 18-річного темношкірого . Копи вважали, що Браун скоїв пограбування.

За версією поліції, хлопець опирався затриманню.

Після цього у місті розпочались масові заворушення , які переросли у мародерство та погроми.

, які переросли у мародерство та погроми. 24 листопада 2014 року суд присяжних виправдав поліцейського Даррена Вілсона.

Даррена Вілсона. Хвиля протестів піднялась знову, адже люди були впевнені, що вбивство сталось на ґрунті расизму. Що відомо про протести у США Масові протести і вуличні заворушення спалахнули у низці штатів після загибелі афроамериканця Джорджа Флойда в Міннеаполісі 25 травня.

Поліцейські затримали 46-річного чоловіка під час спроби начебто розрахуватися в магазині фальшивим чеком.

Один з поліцейських притиснув коліном горло Флойда до асфальту. Затриманий заявляв, що не може дихати.

Чоловікові стало погано, йому викликали швидку допомогу і невдовзі він помер .

. Люди у США вийшли на вулиці з протестами, які тривають вже тиждень по всій країні. З мирних вони переросли у погроми, мародерства, спалювання авто.

Щонайменше в 40 американських містах ввели комендантську годину. Влада задіяла Нацгвардію для придушення протестного руху.