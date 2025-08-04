Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Polsat News. В Польше разгорелся скандал вокруг штрафа для фермера из-за запаха из свинарника – министр сельского хозяйства Штефан Краевский стал на его сторону.

Читайте также Урожай сои в этом году будет вторым по объему в истории, несмотря на падение на 1 миллион тонн

Скандал из-за свинарника

Он пообещал не только помочь фермеру выплатить компенсацию, но и изменить законодательство, чтобы подобные ситуации больше не повторялись.

Фермера из города Гродзиско обязали выплатить более 110 тысяч злотых соседям, которые подали на него в суд из-за "невыносимой вони" от фермы. Несмотря на то, что мужчина действовал законно, гражданский суд стал на сторону соседей. Министр возмутился этим решением и пообещал обратиться к омбудсмену, а также заявил, что правительство подготовило законопроект для защиты сельского хозяйства.

Если кто-то строит дом возле железной дороги, следует ожидать, что оттуда уберут поезда?

– отметил министр, сравнивая фермерство с нормальной функцией села.

Краевский сообщил, что часть штрафа уже собрали неравнодушные поляки, а остальные обещает компенсировать государство. Чиновник подчеркнул: ситуация требует не разового вмешательства, а системного решения.