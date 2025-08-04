Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Polsat News. У Польщі спалахнув скандал навколо штрафу для фермера через запах із свинарника – міністр сільського господарства Штефан Краєвський став на його бік.

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Скандал через свинарник

Він пообіцяв не лише допомогти фермеру сплатити компенсацію, а й змінити законодавство, щоб подібні ситуації більше не повторювалися.

Фермера з містечка Гродзисько зобов’язали виплатити понад 110 тисяч злотих сусідам, які подали на нього до суду через "нестерпний сморід" від ферми. Попри те, що чоловік діяв законно, цивільний суд став на бік сусідів. Міністр обурився цим рішенням і пообіцяв звернутися до омбудсмена, а також заявив, що уряд підготував законопроєкт для захисту сільського господарства.

Якщо хтось будує дім біля залізниці, чи слід очікувати, що звідти приберуть потяги?

– зазначив міністр, порівнюючи фермерство із нормальною функцією села.

Краєвський повідомив, що частину штрафу вже зібрали небайдужі поляки, а решту обіцяє компенсувати держава. Урядовець наголосив: ситуація потребує не разового втручання, а системного рішення.