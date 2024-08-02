Железорудная компания Ferrexpo с активами в Украине, акции которой котируются на основной площадке Лондонской фондовой биржи, по итогам января-июня 2024 года инвестировала в производственные мощности 55 миллионов долларов. Об этом говорится в отчете компании.

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Расходы на поддержание и модернизацию оборудования составили 19 миллионов долларов, а на проекты стратегического развития – 36 миллионов долларов.

Уровень текущих капитальных затрат группы зависит от операционных и логистических ограничений вследствие войны, которая продолжается в Украине. Принимая также во внимание генерирование денежных потоков и перспективы рынка до конца 2024 года, группа пересмотрела уровень своих инвестиций в проекты поддержки капитальных вложений с оптимизацией уровня и сроков проведения ремонтных работ,

– указывает Ferrexpo.

Также группа компаний пересмотрела инвестиции в планы стратегического развития, особенно в проекты, которые, как ожидается, дадут прибыль в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

Инвестиции в крупные проекты в I полугодии 2024 года составили 17 миллионов долларов на модернизацию пресс-фильтрационного комплекса, что поможет увеличить мощности по производству окатышей в ближайшем будущем, как только производство вернется на полную мощность, и еще больше повысит качество производимых окатышей.

Кроме того, Ferrexpo продолжила инвестиции в размере 10 миллионов долларов в проекты по производству на обогатительной фабрике и цеха производства окатышей в рамках первой волны расширения, и 2 миллиона долларов на вскрышные работы для будущего наращивания добычи. Еще 1 миллион долларов направили на разработку и разведку Белановского месторождения, а также 1 миллион долларов направили на гидролизную установку для испытания использования водорода в качестве энергетического ресурса для выпуска окатышей.