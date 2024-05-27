Напомним, Ferrexpo владеет в Украине тремя горно-обогатительными комбинатами – Полтавским, Еристовским и Белановским ГОКами. В 2023 году выбросы предприятий Ferrexpo составили 384 тысяч тонн CO2, что на 32% ниже по сравнению с 2022 годом и объясняется снижением объемов производства, связанного с продолжением войны.

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Содержание углерода на тонну продукции производства Ferrexpo (включая выбросы Scope 1 и Scope 2) снизилось на 2,2% по сравнению с 2022 годом и на 32,1% по сравнению с 2019 годом (базовый год в стратегии декарбонизации компании).

"Поскольку европейские производители стали переходить на более экологически чистое производство стали, мы рады обсудить детали нашего будущего сотрудничества. DR-окатки Ferrexpo помогают значительно снизить выбросы углерода при производстве стали в рамках программы SALCOS. Соглашение с Salzgitter укрепляет позиции Ferrexpo как ведущего поставщика железорудной продукции в Европе, а также принесет пользу украинской экономике сегодня и в будущем, в период послевоенного восстановления", – отметила директор по маркетингу Ferrexpo Ярославна Блонская и уточнила, что Ferrexpo и Salzgitter сотрудничают с 2016 года.

После подписания Меморандума, Ferrexpo и Salzgitter разработают дальнейшую стратегию поставок украинской железорудной продукции. Она будет включать оптимизацию цепей поставок и включение продукции Ferrexpo в программу Salzgitter Low CO2 Steelmaking (SALCOS) по декарбонизации и продвижению производства "зеленой" стали.

Ferrexpo является важным партнером в декарбонизации наших производственных процессов и логистических цепей. Сотрудничество поможет нам уменьшить выбросы углекислого газа в цепочках поставок и улучшить производство экологически чистой стали,

– отметил технический директор Salzgitter Flachstahl GmbH Герд Бареш.