Залізорудна компанія Ferrexpo з активами в Україні, акції якої котируються на основному майданчику Лондонської фондової біржі, за підсумками січня-червня 2024 року інвестувала у виробничі потужності 55 мільйонів доларів. Про це мовиться у звіті компанії.

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Витрати на підтримання та модернізацію обладнання становили 19 мільйонів доларів, а на проєкти стратегічного розвитку – 36 мільйонів доларів.

Рівень поточних капітальних витрат групи залежить від операційних і логістичних обмежень унаслідок війни, яка триває в Україні. Беручи також до уваги генерування грошових потоків і перспективи ринку до кінця 2024 року, група переглянула рівень своїх інвестицій у проєкти підтримки капітальних вкладень з оптимізацією рівня і термінів проведення ремонтних робіт,

– вказує Ferrexpo.

Також група компаній переглянула інвестиції в плани стратегічного розвитку, особливо в проєкти, які, як очікується, дадуть прибуток у середньостроковій і довгостроковій перспективі.

Інвестиції у великі проєкти в I півріччі 2024 року склали 17 мільйонів доларів на модернізацію прес-фільтраційного комплексу, що допоможе збільшити потужності з виробництва окатків у найближчому майбутньому, щойно виробництво повернеться на повну потужність, і ще більше підвищить якість вироблених окатків.

Крім того, Ferrexpo продовжила інвестиції розміром 10 мільйонів доларів у проєкти з виробництва на збагачувальній фабриці та цеху виробництва окатків у рамках першої хвилі розширення, й 2 мільйони доларів на розкривні роботи для майбутнього нарощування видобутку. Ще 1 мільйон доларів спрямували на розробку і розвідку Біланівського родовища, а також 1 мільйон доларів направили на гідролізну установку для випробування використання водню як енергетичного ресурсу для випуску окатків.