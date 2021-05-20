Но кого именно уволить – будет решать президент. Такое мнение в эфире высказал политолог Владимир Фесенко.

Обратите внимание Новые лица и старые политики: чего ждать от кадровых перестановок в Кабмине

Кто находится в зоне риска

По его словам, в зоне риска – еще несколько министров, в том числе и действующий премьер-министр Денис Шмыгаль.

Рискну предположить, что среди них (министров – 24 канал) и премьер-министр. Но у него еще есть время, чтобы доказать свою эффективность,

– отметил Фесенко.

Он отметил, что на место Шмыгаля могут претендовать двое из трех министров, которых сегодня, 20 мая, выбрали. "Они будут проходить "обкатку". Если продемонстрируют большую эффективность, чем действующий премьер, тогда, возможно, до конца 2021 года будем иметь нового премьера", – считает Фесенко.

Напомним! Верховная Рада поддержала назначение трех министров. Виктор Ляшко стал главой министерства здравоохранения. Александра Кудракова назначили министром инфраструктуры. Алексей Любченко стал первым вице-премьером – министром экономики.

Либо к лету, либо осенью 2021 года, по мнению политолога, может произойти замена еще двух-трех министров. Есть слухи, что уволят министра финансов Сергея Марченко.

"Говорят, что есть риск для министра экологической политики. Но этот список может быть продлен. Все зависит от обстоятельств и от оценки министров лично президентом", – сказал эксперт.

Кадровые принципы Зеленского

Фесенко отметил, что Владимир Зеленский имеет свои кадровые принципы, среди них:

сочетание опыта и новых лиц;

обязательная командность;

эффективность работы.

"Тех министров, которые не продемонстрируют командность, будут слишком конфликтными, будут действовать вопреки командным интересам и не продемонстрируют эффективность в своих направлениях, их могут уволить", – добавил политолог.

Последние кадровые изменения в Украине / инфографика 24 канала