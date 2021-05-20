Але кого саме звільнити – вирішуватиме президент. Таку думку в ефірі висловив політолог Володимир Фесенко.

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Хто перебуває в зоні ризику

За його словами, в зоні ризику – ще декілька міністрів, зокрема і чинний прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Ризикну припустити, що серед них (міністрів – 24 канал) і прем'єр-міністр. Але в нього ще є час, щоб довести свою ефективність,

– зазначив Фесенко.

Він зауважив, що на місце Шмигаля можуть претендувати двоє з трьох міністрів, яких сьогодні, 20 травня, обрали. "Вони проходитимуть "обкатку". Якщо продемонструють більшу ефективність, ніж чинний прем'єр, тоді, можливо, до кінця 2021 року матимемо нового прем'єра", – вважає Фесенко.

Нагадаємо! Верховна Рада підтримала призначення трьох міністрів. Віктор Ляшко став очільником міністерства охорони здоров'я. Олександра Кудракова призначили міністром інфраструктури. Олексій Любченко став першим віцепрем'єром – міністром економіки.

Або до літа, або восени 2021 року, на думку політолога, може відбутись заміна ще двох – трьох міністрів. Є чутки, що звільнять міністра фінансів Сергія Марченка.

"Кажуть, що є ризик для міністра екологічної політики. Але цей список може бути продовжений. Все залежить від обставин і від оцінки міністрів особисто президентом", – сказав експерт.

Кадрові принципи Зеленського

Фесенко зауважив, що Володимир Зеленський має свої кадрові принципи, серед них:

поєднання досвіду і нових облич;

обов'язкова командність;

ефективність роботи.

"Тих міністрів, які не продемонструють командність, будуть занадто конфліктними, діятимуть всупереч командним інтересам і не продемонструють ефективність у своїх напрямках, їх можуть звільнити", – додав політолог.



Останні кадрові зміни в Україні / Інфографіка 24 каналу