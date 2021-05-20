Если на стартовом этапе своего правления Владимир Зеленский сделал ставку на новые лица, то уже прошлой зимой стало очевидно, что, увы, почти тотальный приход новых лиц к власти не дает автоматического положительного эффекта.

Интересно Максима Степанова уволили с должности министра здравоохранения

И опыта у них нет, многим не хватает управленческих и политических умений и способностей, и на традиционные искушения "новые лица" оказались также падки, как и "старые политики".

И вот, примерно с марта прошлого года Президент Зеленский стал искать оптимальный баланс между "новыми лицами" и опытными, эффективными управленцами. И вот это первый главный принцип кадровой политики Президента Зеленского, который он исповедует и по сей день. Оптимальный вариант, когда это совпадает в конкретных персоналиях. Но чаще всего это означало усиление руководящих структур из "новых лиц" опытными администраторами. При этом практика показала, что и по "новым лицам", и по "опытным кадрам" все равно необходима селекция, проверка всех "назначенцев" на практике.

И вот здесь мы подходим к двум другим главным принципам кадровой политики Президента Зеленского: эффективность и командность работы. В команде Президента остаются те "новые лица" и те "опытные кадры", которые показывают эффективность своей работы и командность (неконфликтность, слаженность работы и с Офисом Президента и внутри правительства, либо с центральной властью в целом, если речь идет о местных руководителях).

Все эти принципы мы видим в действии и сейчас. Степанова уволили и за недостаточную эффективность (в первую очередь - за провалы с вакцинацией) и за утрату командности. По Петрашко есть серьезные проблемы в плане эффективности работы, но вроде бы не было особых претензий по командности работы.

Важно Игоря Петрашко уволили с должности главы Минэкономики

Особый случай – Криклий.

Отдельные критические замечания к его работе были, но в целом он считался эффективным министром и командным игроком. Судя по неофициальной информации Криклия ожидает рокировка (назначение руководителем одной из крупных госкомпаний). По Криклию и Петрашко сработала другая мотивация – их должности надо было освободить для других людей. Кстати, и Криклий и Петрашко продемонстрировали командность (в отличие от Степанова), когда спокойно написали заявления о добровольной отставке.

С точки зрения сформулированных принципов кадровой политики Зеленского показателен и пример с Аваковым. Министр внутренних дел остается непоколебимым столпом стабильности в правительстве (особенно в его силовом блоке). В команде Зеленского к нему отношение неоднозначное, есть и критики и недоброжелатели. Но Аваков демонстрирует полную лояльность Президенту и способность быть эффективным инструментом его политики не только в решении задач своего ведомства, но и, например, в развитии торгово-экономических связей с Францией, и во многих других вопросах. Вот вам и объяснение, почему он остается в правительстве.

Показательна и ситуация с претендентами на должности министров.

Любченко – "опытный кадр". А Виктор Ляшко и Александр Кубраков – "новые лица", взлетевшие при президентстве Зеленского, но уже набравшиеся административного опыта и проявившие свои менеджерские таланты. Оба в фаворе у Президента. Вот вам и конкретный баланс "новых лиц" и "опытных кадров". И все трое соответствуют на данный момент (во всяком случае с точки зрения Офиса Президента) принципам эффективности и командности.

По Кубракову и Любченко надо учитывать еще одно обстоятельство. Любченко прочат на вице-премьера, и чуть ли не в будущие премьеры. Но если он станет вице-премьером, то для начала, скорее, займется разгребанием правительственной текучки и наведением порядка в экономическом ведомстве. И если он проявит себя как надежная, управляемая и очень эффективная "рабочая лошадка", то тогда у него, возможно, появятся и шансы на премьерство.

Однако в этом плане у него может появиться и конкурент – тот самый Кубраков. У меня большое подозрение, что Кубраков также будет принимать участие в неформальном кастинге на роль будущего Премьер-министра. Но для этого ему также надо будет показать на своем новом посту и эффективность и командность.