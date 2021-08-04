Возможно, кандидатуру Геращенко действительно не согласовали. Об этом в эфире на 24 канале сообщил политолог Владимир Фесенко.

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Первая версия

По его словам, это означает, что продолжается замена людей Арсена Авакова на людей Дениса Монастырского и тех, кто принадлежит к президентской команде.

"То есть министерство будет полностью контролировать президентская команда", – подчеркнул Фесенко.

Напомним! Арсен Аваков подал в отставку 13 июля с поста главы МВД. Правительство назначило на его место Дениса Монастырского.

Вторая версия

Другой версией, как подчеркнул политолог, является то, что монастырский уже начинает расставлять "своих" людей. Это может быть статусный момент.

Возможно, сам Монастырский решил, что лучше, чтобы Геращенко ушел,

– отметил политолог.

Ведь раньше Монастырский был помощником у Геращенко, а сейчас он – министр, а Геращенко должен был бы быть заместителем. Психологически – роли и статусы изменились. Это могло быть мотивом для увольнения.

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