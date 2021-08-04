Можливо, кандидатуру Геращенко дійсно не погодили. Про це в ефірі на 24 каналі повідомив політолог Володимир Фесенко.
До теми Антона Геращенка звільнили з посади заступника глави МВС
Перша версія
За його словами, це означає, що продовжується заміна людей Арсена Авакова на людей Дениса Монастирського і тих, хто належить до президентської команди.
"Тобто міністерство повністю контролюватиме президентська команда", – наголосив Фесенко.
Друга версія
Іншою версію, як наголосив політолог, є те, що Монастирський вже починає розставляти "своїх" людей. Це може бути статусний момент.
Можливо, сам Монастирський вирішив, що краще, щоб Геращенко пішов,
– зазначив політолог.
Адже раніше Монастирський був помічником у Геращенка, а зараз він – міністр, а Геращенко мав би бути заступником. Психологічно – ролі і статуси змінилися. Це могло бути мотивом для звільнення.
Політолог прокоментував звільнення Геращенка: дивіться відео