Фестиваль в Чернигове собрал более 100 близнецов и двойняшек: впечатляющее видео

В центре Чернигова собрались сотни близнецов и двойняшек. Такой фестиваль уже стал для города традиционным. Мероприятие проводят почти каждое лето.

В 2021 году на фестивале CheTwinsFest официально зарегистрировали 83 пары. Среди участников люди разного возраста – от младенцев в колясках до пенсионеров.

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Свое сходство большинство еще и подчеркнуло одинаковой одеждой. Для участников организаторы фестиваля устроили активный отдых – были и спортивные конкурсы, и рисование, а еще вокал и фотозона. Для многих семей этот праздник – хорошая возможность увидеть и пообщаться с похожими семьями, поделиться опытом и интересными историями.

Фестиваль начался 8 августа в 10:00 и продолжался 2 часа. В 11:00 состоялся интересный перформанс: участники мероприятия образовали слово "twins", что с английского означает "двойняшки".

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Родители поделились впечатлениями

Как рассказала мама двойняшек Ольга Шматко, ее дочкам очень понравилось общение с такими же девочками. "Они очень активны у нас, поэтому им интересно участвовать в таком фестивале", – подчеркнула она.

Мать девочек-двойняшек Наталья Голыш отметила, что ее детям интересно вдвоем. В то же время она бы не сказала, что ей с ними очень сложно... Мол, дочки растут, поэтому проблемы постепенно уходят.

Фестиваль начали в 2017 году. В следующем году там установили 2 рекорда Украины: наибольшее количество двойняшек на одной локации (100 пар) и наибольшая разница в возрасте между двойней.