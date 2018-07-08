Фестиваль на Сумщине собрал именитых мастеров-резчиков со всей Украины

В городе Глухов на Сумщине начался специальный фестиваль резьбы, куда съезжаются мастера со всей Украины.

Центральный парк Глухова на несколько дней превратился в креативную мастерскую. Материалом для творчества является тополь. Это старые деревья, которые должны были бы после спиливания пойти на дрова.

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Остатки дерева мастера не выбрасывают, ведь потом их используют во время мастер-классов для новичков.



В Глухов съезжаются резчики со всей Украины

Целью фестиваля является не только обмен опытом, но и популяризация украинских промыслов и ремесел в мире.

Глухов находится на границе со страной-агрессором, поэтому нам крайне необходимо популяризировать нашу культуру,

– рассказал организатор фестиваля Сергей Шум.



Материалом для творчества является тополь

Когда фестиваль завершится, то все 10 скульптур останутся в центральном парке Глухова. А в следующем году резчики дополнят эту коллекцию новыми экспонатами.