Фестиваль на Сумщине собрал именитых мастеров-резчиков со всей Украины

Фестиваль на Сумщине собрал именитых мастеров-резчиков со всей Украины73 Читати новину українською
В городе Глухов на Сумщине начался специальный фестиваль резьбы, куда съезжаются мастера со всей Украины.
Центральный парк Глухова на несколько дней превратился в креативную мастерскую. Материалом для творчества является тополь. Это старые деревья, которые должны были бы после спиливания пойти на дрова.
Читайте также: Фестиваль "Стара Фортеця" на Сумщине собрал всех рыцарей из Украины и из-за рубежа: видео
Остатки дерева мастера не выбрасывают, ведь потом их используют во время мастер-классов для новичков.
В Глухов съезжаются резчики со всей Украины
Целью фестиваля является не только обмен опытом, но и популяризация украинских промыслов и ремесел в мире.
Глухов находится на границе со страной-агрессором, поэтому нам крайне необходимо популяризировать нашу культуру,
– рассказал организатор фестиваля Сергей Шум.
Материалом для творчества является тополь
Когда фестиваль завершится, то все 10 скульптур останутся в центральном парке Глухова. А в следующем году резчики дополнят эту коллекцию новыми экспонатами.