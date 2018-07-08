Фестиваль на Сумщині зібрав іменних майстрів-різьбярів зі всієї України

Фестиваль на Сумщині зібрав іменних майстрів-різьбярів зі всієї України129 Читать новость на русском
У місті Глухів на Сумщині розпочався спеціальний фестиваль різьбярства, куди з'їжджаються майстри зі всієї України.
Центральний парк Глухова на кілька днів перетворився у креативну майстерню. Матеріалом для творчості є тополя. Це старі дерева, які мали б після спилювання піти на дрова.
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Залишки дерева майстри не викидають, адже потім їх використовують під час майстер-класів для новачків.
До Глухова з'їжджаються різьбярі зі всієї України
Метою фестивалю є не лише обмін досвідом, а й популяризація українських промислів і ремесел у світі.
Глухів знаходиться на кордоні з країною-агресором, тому нам вкрай необхідно популяризувати нашу культуру,
– розповів організатор фестивалю Сергій Шум.
Матеріалом для творчості є тополя
Коли фестиваль завершиться, то усі 10 скульптур залишаться у центральному парку Глухова. А наступного року різьбярі доповнять цю колекцію новими експонатами.