Фестиваль на Сумщині зібрав іменних майстрів-різьбярів зі всієї України

У місті Глухів на Сумщині розпочався спеціальний фестиваль різьбярства, куди з'їжджаються майстри зі всієї України.

Центральний парк Глухова на кілька днів перетворився у креативну майстерню. Матеріалом для творчості є тополя. Це старі дерева, які мали б після спилювання піти на дрова.

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Залишки дерева майстри не викидають, адже потім їх використовують під час майстер-класів для новачків.



До Глухова з'їжджаються різьбярі зі всієї України

Метою фестивалю є не лише обмін досвідом, а й популяризація українських промислів і ремесел у світі.

Глухів знаходиться на кордоні з країною-агресором, тому нам вкрай необхідно популяризувати нашу культуру,

– розповів організатор фестивалю Сергій Шум.



Матеріалом для творчості є тополя

Коли фестиваль завершиться, то усі 10 скульптур залишаться у центральному парку Глухова. А наступного року різьбярі доповнять цю колекцію новими експонатами.