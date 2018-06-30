Фестиваль "Стара Фортеця" на Сумщині зібрав усіх лицарів з України та з-за кордону: відео

Фестиваль "Стара Фортеця" на Сумщині зібрав усіх лицарів з України та з-за кордону: відео137 Читать новость на русском
Брязкіт зброї та запеклі поєдинки лицарів. На Сумщині у розпалі проходить фестиваль історичної реконструкції "Стара Фортеця". Цьогоріч тут очікують півтисячі учасників.
Лицарі з’їдуться з різних міст України та з-за кордону, аби вийти на поле битви. Усі в латах та зі справжньою зброєю.
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Триденний фестиваль історичної реконструкції розпочали зі "штурму фортеці". На ристалищі мечі та сокири одночасно здіймають 42 рицарі в обладунках.
Перемогу в запеклій боротьбі здобуває команда в чорно-червоних кольорах. Олексій серед переможців. Уперше він одягнув обладунки майже 10 років тому. Зараз жартує, що участь у боях бере вже не задля перемог, а тільки аби тримати себе у формі.
Аби лицарі могли одразу відновити втрачені під час бою сили, у двох кроках від ристалища розгорнули справжню середньовічну кухню. Спробувати себе у ролі завойовника вирішив і найменший учасник. Йому усього 9 років та він у повному екіпіруванні – в латах та шоломі.
Брати до рук зброю малий лицар поки побоюється, тож цьогоріч йому довірили відкривати фестиваль парадом разом з іншими учасниками, кажуть, аби заохочувати до навчання змалечку. На завершення фестивалю спробувати свої сили на полі бою разом із профі зможуть усі охочі.
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