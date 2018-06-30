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Фестиваль "Стара Фортеця" на Сумщині зібрав усіх лицарів з України та з-за кордону: відео

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Брязкіт зброї та запеклі поєдинки лицарів. На Сумщині у розпалі проходить фестиваль історичної реконструкції "Стара Фортеця". Цьогоріч тут очікують півтисячі учасників.

Лицарі з’їдуться з різних міст України та з-за кордону, аби вийти на поле битви. Усі в латах та зі справжньою зброєю.

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Триденний фестиваль історичної реконструкції розпочали зі "штурму фортеці". На ристалищі мечі та сокири одночасно здіймають 42 рицарі в обладунках.

 

#старафортеця2018 #старафортеця

Допис, поширений Michael (@michael.belyayev)

Перемогу в запеклій боротьбі здобуває команда в чорно-червоних кольорах. Олексій серед переможців. Уперше він одягнув обладунки майже 10 років тому. Зараз жартує, що участь у боях бере вже не задля перемог, а тільки аби тримати себе у формі.

Аби лицарі могли одразу відновити втрачені під час бою сили, у двох кроках від ристалища розгорнули справжню середньовічну кухню.  Спробувати себе у ролі завойовника вирішив і найменший учасник. Йому усього 9 років та він у повному екіпіруванні – в латах та шоломі.

 

Вчерашний день,было классно

Допис, поширений fontalio (@fontalio)

Брати до рук зброю малий лицар поки побоюється, тож цьогоріч йому довірили відкривати фестиваль парадом разом з іншими учасниками, кажуть, аби заохочувати до навчання змалечку. На завершення фестивалю спробувати свої сили на полі бою разом із профі зможуть усі охочі. 

Більше – дивіться у сюжеті.

Теги: Новини України Суми Новини культури Історія Фестивалі
Джерело: 24 канал
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