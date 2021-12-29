В феврале – марте Россия и Беларусь планируют совместные масштабные учения

Президент России Владимир Путин 29 декабря заявил, что в феврале – марте проведут совместные российско-белорусские учения. В Минске уверяют, что сотрудничество страны в военной сфере будет продолжаться.

Такое заявление Путин сделал во время встречи с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко, сообщают российские СМИ.

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Политики проводят переговоры в Санкт-Петербурге. Лукашенко обратился к Путину о поддержке в оборонной сфере. Он заверил, что военное сотрудничество стран будет продолжаться.

Процесс военных учений останавливать нельзя… Это пойдет на пользу белорусско-российским отношениям,

– сказал Лукашенко.

Напоследок самопровозглашенный президент поблагодарил кремлевского лидера "за все", заверив, что Беларусь не останется в долгу.

Учения планировали у границ Украины

В конце ноября в Беларуси сообщали, что планируют совместные с Россией военные учения вблизи Украины в 2022 году. Говорили, что будут тренироваться прикрывать южные границы.

Белорусский министр обороны Виктор Хренин уверял, что Минск и Москва не планируют слишком масштабных учений, но все же проведут вместе ряд тренировок по прикрытию южных границ страны.

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