ФФУ продлила контракт с Андреем Шевченко до 2020 года

Федерация футбола Украины принял решение продлить контракт с нынешним главным тренером Национальной сборной Украины Андреем Шевченко. Согласно контракту, Шевченко будет тренером сборной до 2020 года.

Об этом сообщает пресс-служба ФФУ.

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Предложение продлить срок действия контрактов с главным тренером национальной сборной Украины по футболу Андреем Шевченко и тренерами команды Андреа Мальдерою, Мауро Тассотти и Педро Луисом Яро Регуера с 31 июля 2018 до июля 2020 года озвучил от Комитета национальных сборных команд ФФУ заместитель председателя комитета Олег Протасов,

– говорится в сообщении ФФУ.

Кроме того, исполком ФФУ поставил перед тренерским штабом национальной сборной Украины по футболу задача – выход команды в финальную часть чемпионата Европы-2020.