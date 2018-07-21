ФФУ продовжила контракт із Андрієм Шевченком до 2020 року

Федерація футболу України прийняла рішення продовжити контракт із нинішнім головним тренером Національної збірної України Андрієм Шевченком. Згідно з контрактом, Шевченко буде тренером збірної до 2020 року.

Про це повідомляє прес-служба ФФУ.

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Пропозицію продовжити термін дії контрактів із головним тренером національної збірної України з футболу Андрієм Шевченком і тренерами команди Андреа Мальдерою, Мауро Тассотті та Педро Луїсом Яро Регуеро з 31 липня 2018 року до липня 2020 року озвучив від Комітету національних збірних команд ФФУ заступник голови комітету Олег Протасов,

– йдеться у повідомленні ФФУ.

Окрім того, виконком ФФУ поставив перед тренерським штабом національної збірної України з футболу завдання — вихід команди до фінальної частини чемпіонату Європи-2020.



