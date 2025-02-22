Роберт Фицо во время своего выступления для консерваторов CPAC 21 февраля начал оправдывать российскую агрессию против Украины. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на "Европейскую правду".

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У России есть свои причины

Кроме этого, он также обвинил Владимира Зеленского в нежелании "проводить выборы". В своей речи Фицо хвалил Трампа, который якобы "возвращает мир в Европу". В то же время "никто не отрицает, что применение Россией военной силы в Украине было нарушением международного права".

Однако у России были серьезные причины для этого с точки зрения безопасности, поскольку ее долгое время вводили в заблуждение по вопросу расширения НАТО,

– сказал словацкий премьер.

По мнению Фицо, "конфликт" можно было уладить быстрее, но абсолютное большинство стран-членов ЕС поддержали идею, что война в Украине должна быть использована для политического и экономического ослабления России.

Он также сыпал обвинениями Европейского Союза в том, что он "подталкивает себя к столу мирных переговоров между США и Россией", но уже три года "открыто поддерживает войну в Украине".

Он поддержал заявления Трампа в отношении Зеленского. Он считает, что украинскому президенту нужна эта война, ведь во время войны невозможны выборы.

Наконец, говоря об Украине, словацкий премьер признал, что "мирные переговоры" могут и не привести к воплощению справедливого и устойчивого мира для Украины и ее территориальной целостности, однако он считает, что они все равно необходимы и как можно быстрее.