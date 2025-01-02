Фицо обещает прекратить поставки электроэнергии в наше государство, однако это не самая большая проблема, ведь, из-за недовольства премьер-министра, у Украины могут возникнуть дипломатические проблемы со Словакией. Политолог Андрей Вигиринский рассказал 24 Каналу, что словацкая власть воспринимает прекращение транзита российского газа через украинскую территорию как убытки для собственного государства.

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Отношения между Украиной и Словакией

Андрей Вигиринский отметил, что Фицо считает, что Украина не пошла на сотрудничество и не выполнила их просьбы о продлении транзита российского газа.

Важно! Политолог Игорь Чаленко раскритиковал премьер-министра Словакии за встречу с Владимиром Путиным, отметив, что его действия унижают Словакию и ее народ. Фицо увеличил использование российского газа, несмотря на предыдущую работу по диверсификации поставок, а также исказил позицию Украины по транзиту газа, которая четко заявила о готовности транзитировать нерусский газ.

В будущем нашему государству, вероятно, будет сложно найти компромисс со Словакией и Венгрией по важным для Украины решениям. Однако, по мнению политолога, все будет зависеть от дипломатов, задача которых является налаживать и решать недоразумения между странами.

Мы знаем, что Венгрия блокирует часть санкций (против России – 24 Канал). Теперь к ней может присоединиться и Словакия. Это не означает, что они будут голосовать синхронно, однако у Словакии теперь есть повод, мотивация и обоснование это делать,

– сказал Вигиринский.

Он пояснил, что это зеркальный принцип международной политики. Однако Украина в ответ может апеллировать к ценностям, в частности к тому, что санкции против России сдерживают агрессию оккупантов.

Главной задачей является найти способ взаимопонимания (между Украиной и Словакией – 24 Канал). Находимся ли мы на этом пути? Пока из официальной риторики так не усматривается,

– отметил политолог.

Вигиринский объяснил, что Словакия, как член Европейского Союза, вероятно, будет использовать все возможности и инструменты, в том числе и те, которые будут негативно влиять на поддержку Украины, чтобы достичь собственной выгоды.