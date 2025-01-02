Фіцо обіцяє припинити постачання електроенергії до нашої держави, проте це не найбільша проблема, адже, через невдоволення прем'єр-міністра, в України можуть виникнути дипломатичні труднощі зі Словаччиною. Політолог Андрій Вігірінський розповів 24 Каналу, що словацька влада сприймає припинення транзиту російського газу через українську територію як збитки для власної держави.

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Відносини між Україною та Словаччиною

Андрій Вігірінський зауважив, що Фіцо вважає, що Україна не пішла на співпрацю і не виконала їхні прохання щодо продовження транзиту російського газу.

Важлива! Політолог Ігор Чаленко розкритикував прем'єр-міністра Словаччини за зустріч із Владіміром Путіним, зазначивши, що його дії принижують Словаччину та її народ. Фіцо збільшив використання російського газу, попри попередню роботу з диверсифікації постачання, а також перекрутив позицію України щодо транзиту газу, яка чітко заявила про готовність транзитувати неросійський газ.

У майбутньому нашій державі, ймовірно, буде складно знайти компроміс зі Словаччиною й Угорщиною щодо важливих для України рішень. Проте, на думку політолога, все залежатиме від дипломатів, завдання яких є налагоджувати та вирішувати непорозуміння між країнами.

Ми знаємо, що Угорщина блокує частину санкцій (проти Росії – 24 Канал). Тепер до неї може долучитись і Словаччина. Це не означає що вони голосуватимуть синхронно, проте у Словаччини тепер є привід, мотивація та обґрунтування це робити,

– сказав Вігірінський.

Він пояснив, що це дзеркальний принцип міжнародної політики. Проте Україна у відповідь може апелювати до цінностей, зокрема до того, що санкції проти Росії стримують агресію окупантів.

Головним завданням є знайти спосіб порозуміння (між Україною та Словаччиною – 24 Канал). Чи ми на цьому шляху? Поки з офіційної риторики так не вбачається,

– зауважив політолог.

Вігірінський пояснив, що Словаччина, як член Європейського Союзу, ймовірно, буде використовувати всі можливості та інструменти, зокрема і ті, які негативно впливатимуть на підтримку України, щоб досягти власної вигоди.