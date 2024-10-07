Вместо этого он предложил направить ракету на Брюссель. Об этом пишет Hlavny Dennik.

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Ударить Фицо предложил "по какому-то фонтану"

Свое циничное заявление Роберт Фицо сделал во время выступления по случаю 80-летия Карпатско-Дуклянской операции.

Предложение атаковать Брюссель он сделал, чтобы там "поняли, о чем, собственно, идет речь".

Мне жаль, что в Европе появилась такая извращенная мода, когда вместо того, чтобы остановить грохот пушек, мы слышим бурные аплодисменты, громкие приветствия и часто значительные материальные решения, которые только поощряют войну продолжаться,

– сказал премьер Словакии.

Ударить Фицо предложил "ракетой по какому-то фонтану". А призывы евродепутатов относительно разрешения бить по России он сравнил с "легкостью весеннего ветерка".

"И вдруг мы слышим, как некоторые члены Европарламента с легкостью весеннего ветерка говорят о ракетах средней дальности, о ракетах большой дальности. Ну, образно говоря. Возможно, одна такая ракета могла бы разбить какой-то фонтан в Брюсселе, чтобы они поняли, о чем, собственно, говорится", – высказался Фицо.