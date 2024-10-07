Натомість він запропонував направити ракету на Брюссель. Про це пише Hlavny Dennik.

Дивіться також Є больові точки: як варто сприймати позицію Фіцо щодо майбутнього України в ЄС і НАТО

Вдарити Фіцо запропонував "по якомусь фонтану"

Свою цинічну заяву Роберт Фіцо зробив під час виступу з нагоди 80-річчя Карпатсько-Дуклянської операції.

Пропозицію атакувати Брюссель він зробив, щоб там "зрозуміли, про що, власне, йдеться".

Мені шкода, що в Європі з'явилася така збочена мода, коли замість того, щоб зупинити гуркіт гармат, ми чуємо бурхливі оплески, гучні вітання і часто значні матеріальні рішення, які тільки заохочують війну продовжуватися,

– сказав прем'єр Словаччини.

Вдарити Фіцо запропонував "ракетою по якомусь фонтану". А заклики євродепутатів щодо дозволу бити по Росії він порівняв із "легкістю весняного вітерця".

"І раптом ми чуємо, як деякі члени Європарламенту з легкістю весняного вітерця говорять про ракети середньої дальності, про ракети великої дальності. Ну, образно кажучи. Можливо, одна така ракета могла б розбити якийсь фонтан у Брюсселі, щоб вони зрозуміли, про що, власне, йдеться", – висловився Фіцо.