Про це 24 Каналу розповів голова аналітично-адвокаційної організації "Центр спільних дій" Олег Рибачук, зауваживши, що Фіцо зараз має певні больові точки, тому і послабив свою позиції. Однак він продовжуватиме підігравати Кремлю.

Як варто сприймати позицію Фіцо щодо майбутнього України в ЄС і НАТО

Голова аналітично-адвокаційної організації пояснив, що Словаччина не є країною, яка може бути партнером України та не є найкращим членом ЄС.

Риторика Фіцо дає зрозуміти, що він набагато прихильніший до Віктора Орбана. Вони відносяться до євроскептиків, які намагаються максимально послабити Європейський Союз та підіграти Москві. Росії не вигідна інтеграція України в ЄС та прийняття нашої країни в НАТО.

Однак тут грає роль економічна кон'юнктура. Словаччина перебуває у досить складній економічній ситуації та залежить від ЄС, в тому числі фінансово.

Коли у них (Орбана та Фіцо – 24 Канал) щось починає "підгоряти", вони розуміють, що їм треба зупинитись та не бути відвертими опонентами спільної політики ЄС та України,

– зазначив Рибачук.

Те, що Фіцо зараз "поступається", це означає, що в нього є больові точки, які залежать і від України. Зокрема, система енергопостачання та газопроводи. Попри це він намагається пропонувати ініціативи, направлених на мир, але щоб Україна не стала членом НАТО.

Фіцо точно вирішив, що він не хоче ставати яскравим опонентом європейської інтеграції України. Він має свою позицію, її озвучує, але зараз намагається стримати свої політичні сили і зробити вигляд, що він готовий допомагати Україні. Однак він точно не наш друг,

– наголосив голова аналітично-адвокаційної організації.

Нагадаймо, що Фіцо заявив, що блокуватиме вступ України в НАТО, поки буде при владі. Це, за його переконанням, стане причиною третьої світової війни. Крім того, він закликав Європу відмовитись від "русофобії".