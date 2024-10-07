Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо пообіцяв, що буде блокувати вступ України Альянс, поки буде при владі. Інтерв'ю із ним опублікувала Pravda.

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Фіцо боїться третьої світової війни

Роберт Фіцо виступив проти вступу України в НАТО і при цьому нагадав, що членство в Альянсі мають ратифікувати всі члени.

Поки я є прем'єр-міністром Словацької Республіки, я буду вести депутатів, на яких я маю політичний контроль як голова партії, щоб вони ніколи не погоджувалися на членство України в НАТО,

– заявив Фіцо.

Він продовжує поширювати наратив, що вступ нашої держави в Альянс може стати причиною третьої світової війни.

У своєму інтерв'ю Фіцо зробив й інші цинічні заяви. Зокрема, прем'єр Словаччини вважає, що війна в Україні триває, бо цього хоче Захід, який прагне "поставити росіян на коліна". Він закликав країни Європи відмовитися від "цієї русофобії" і до того ж оголосив про плани поїхати у Москву.