Премьер-министр Словакии Роберт Фицо пообещал, что будет блокировать вступление Украины в Альянс, пока будет у власти. Интервью с ним опубликовала Pravda.

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Фицо боится третьей мировой войны

Роберт Фицо выступил против вступления Украины в НАТО и при этом напомнил, что членство в Альянсе должны ратифицировать все члены.

Пока я являюсь премьер-министром Словацкой Республики, я буду вести депутатов, на которых я имею политический контроль как председатель партии, чтобы они никогда не соглашались на членство Украины в НАТО,

– заявил Фицо.

Он продолжает распространять нарратив, что вступление нашего государства в Альянс может стать причиной третьей мировой войны.

В своем интервью Фицо сделал и другие циничные заявления. В частности, премьер Словакии считает, что война в Украине продолжается, потому что этого хочет Запад, который стремится "поставить россиян на колени". Он призвал страны Европы отказаться от "этой русофобии" и к тому же объявил о планах поехать в Москву.