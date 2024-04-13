Эта встреча в Ужгороде была очень продуктивной. Именно после нее Фицо "подобрел" в своих высказываниях относительно Украины. Почему так произошло 24 Каналу рассказал политолог, исполнительный директор Международной ассоциации малых общин Алексей Буряченко.
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Изменение риторики Фицо
Словацкий премьер-министр Роберт Фицо сказал, что его страна поддерживает желание Украины как можно быстрее стать членом ЕС и стремится выстраивать с Украиной дружеские отношения. Фицо добавил, что Киев и Братислава могут сотрудничать в гуманитарной и гражданской сферах.
Такие заявления от Фицо, которого скорее воспринимали как пророссийского политика, довольно необычно слышать.
С Фицо никогда не было все однозначно, особенно после успешных переговоров в Ужгороде между Словакией и Украиной. Там поднималось много экономических вопросов по сырью, машиностроения, совместных предприятий, потенциала взаимоотношений двух стран. То есть когда Фицо понял, чем ему будет полезна Украина, его геополитическая риторика изменилась,
– отметил Алексей Буряченко.
Это геополитическое изменение Фицо не только улучшает отношения с Украиной, но и решает его репутационные проблемы. Ведь словацкого премьера часто называли "вторым Орбаном", и и их отношения были довольно тесными. Учитывая неприязнь Евросоюза к премьер-министру Венгрии, откреститься от вектора, который он продвигает, будет полезно для Фицо.
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- На совместной пресс-конференции с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем Роберт Фицо заявил, что Словакия готова поддержать Украину в войне против России, предоставляя нашему государству военную поддержку. В то же время Фицо не стал скрывать, что это будет происходить только на коммерческой основе.
- Фицо также анонсировал, что Словакия примет участие в Глобальном саммите мира. Он должен состояться в Швейцарии с 15 по 16 июня. Премьер Словакии добавил, что они со Шмыгалем одобрили дорожную карту по сотрудничеству между странами.
- В начале апреля в Словакии прошли президентские выборы. Победу на них одержал коалиционный союзник Фицо Петер Пеллегрини. За него проголосовало 53,12% граждан. Он имеет антизападную позицию и выступает против санкций против России, заявляя, что они негативно влияют на Словакию.