Зеленский обсудил с правительством эти угрозы. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Зеленского.

Смотрите также "Похоже, получил поручение от Путина": Зеленский отреагировал на шантаж Фицо

Как ответил Зеленский на угрозы Фицо на угрозы Фицо

Зеленский провел разговор с премьер-министром Денисом Шмыгалем и министром энергетики Германом Галущенко.

Они обсудили импорт электроэнергии из ЕС через Словакию, который составляет около 19% общего объема. Президент подчеркнул важность сотрудничества с другими соседними странами Евросоюза для обеспечения энергетической стабильности.

Что бы там Путин не сказал Фицо, когда тот был в Кремле, но европейские правила должны быть сильнее, чем связи того или иного персонажа с Москвой,

– заявил Зеленский.

Президент также анонсировал ряд важных кадровых решений, отметив, что соответствующие указы уже готовятся.

Добавим, что Украина с 1 января 2025 года прекратит транзит российского газа в Европу. Это повлияет на Словакию, которая зависит от поставок газа из России.