Зеленський обговорив з урядом ці погрози. Про це повідомляє 24 Канал з посланням на заяву Зеленського.

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Як відповів Зеленський на погрози Фіцо

Зеленський провів розмову з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем і міністром енергетики Германом Галущенком.

Вони обговорили імпорт електроенергії з ЄС через Словаччину, який становить близько 19% загального обсягу. Президент наголосив на важливості співпраці з іншими сусідніми країнами Євросоюзу для забезпечення енергетичної стабільності.

Що б там Путін не сказав Фіцо, коли той був у Кремлі, але європейські правила повинні бути сильніше, ніж звʼязки того чи іншого персонажа з Москвою,

– заявив Зеленський.

Президент також анонсував низку важливих кадрових рішень, наголосивши, що відповідні укази вже готуються.

Додамо, що Україна з 1 січня 2025 року припинить транзит російського газу до Європи. Це вплине на Словаччину, яка залежить від поставок газу з РФ.