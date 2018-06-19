Фигурантам "дела 26 февраля" в оккупированном Крыму вынесли приговор

Пятерых фигурантов "дела 26 февраля" в оккупированном Крыму приговорили к условным срокам на сроки от трех с половиной до четырех с половиной лет с испытательным сроком.

Об этом сообщает "Крым.Реалии".

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Так называемый "Центральный районный суд" Симферополя зачитал показания подсудимых и потерпевших, а также почти сорока свидетелей. Все показания носили общий характер. Ни один свидетель не опознал подсудимых.

Али Асанова и Мустафу Дегерменджи приговорили к 4 годам и 6 месяцам условно, Арсена Юнусова и Эскендера Кантемирова – к 4 годам условно, Эскендера Эмирвалиева – к 3 годам и 6 месяцам условно с испытательным сроком 3 года каждому.

"Первели в меньший зал, где вмещалось 8 слушателей. Все адвокаты заняты в другом деле. Не было ни одного из защитников", – отметил один из активистов.

По крайней мере, главное, что 5 ребят останутся дома со своими семьями, и это включает надежду,

– прокомментировал активист Нариман Джелялов.

Напомним, 26 февраля 2014 года под Верховную Раду Крыма в Симферополе на протесты вышли несколько тысяч человек. Так как в тот день должно было состояться внеочередное заседание, на котором крымские депутаты планировали официально призвать Москву ввести войска. Оккупационная власть Крыма возбудила против организаторов акции уголовное дело по статье нарушение территориальной целостности России.