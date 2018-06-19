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Фігурантам "справи 26 лютого" в окупованому Криму винесли вирок

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Мустафа Дегерменджи та Алі Асанов
Мустафа Дегерменджи та Алі Асанов / 24 Канал

П'ятьох фігурантів "справи 26 лютого" в окупованому Криму засудили до умовних термінів на терміни від трьох з половиною до чотирьох з половиною років з випробувальним терміном.

Про це повідомляє "Крим.Реалії".

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Так званий "Центральний районний суд" Сімферополя зачитав свідчення підсудних і потерпілих, а також майже сорока свідків. Усі свідчення носили загальний характер. Жоден свідок не впізнав підсудних. 

Алі Асанова і Мустафу Дегерменджі засудили до 4 років і 6 місяців умовно, Арсена Юнусова і Ескендера Кантемирова – до 4 років умовно, Ескендера Емірваліева – до 3 років і 6 місяців умовно з випробувальним терміном 3 роки кожному.

"Первели в меньший зал, де вміщалось 8 слухачів. Всі адвокати зайняті в іншій справі. Не було ні одно із захисників", – зазначив один із активістів.

Принаймні, головне, що 5 хлопців залишаться вдома зі своїми сім'ями, і це вмикає надію,
– прокоментував активіст Наріман Джелялов.

Нагадаємо, 26 лютого 2014 року до Верховної Ради Криму в Сімферополі на протести вийшли кілька тисяч людей. Адже того дня мало відбутися позачергове засідання, на якому кримські депутати планували офіційно закликати Москву ввести війська. Окупаційна влада Криму відкрила проти організаторів акції кримінальну справу за статтею порушення територіальної цілісності Росії. 

Теги: Новини України Анексія Криму Українці в полоні РФ Новини Криму
Джерело: 24 Канал
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