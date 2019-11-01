Фигуранты коррупционной схемы Дубневичей называли друг друга лордами, – Шабунин

Глава общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин в комментарии 24-му каналу рассказал о деталях дела нардепа Ярослава Дубневича и причинах неодностайного голосования Верховной Рады за снятие с него неприкосновенности.

"Все без исключения фракции Верховной Рады обещали, что ликвидируют депутатскую неприкосновенность. Факты же говорят о другом – голосование за разрешение на арест Ярослава Дубневича прошло "на краю" и набрало 229 голосов из 226 необходимых. Вообще эта история со снятием неприкосновенности с депутатов должна закончиться, этот рудимент должен быть уничтожен", – отметил Виталий Шабунин.

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Также он отметил, что сейчас депутаты "почистили" только Конституцию, а вот законопроект, который снимает окончательно неприкосновенность, находится в неопределенном состоянии:

Вчера Комитет Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности во главе с депутатом фракции "Слуга народа" Денисом Монастырским отложил на неопределенный срок рассмотрение этого законопроекта,

– сказал Шабунин.

Пока что ситуация выглядит так, сообщил общественный деятель, что с 1 января 2020 года ничего не изменится. Обновления в Конституцию вступят в законную силу, однако чтобы привлечь к ответственности народного депутата, этого недостаточно.

Прокуратура так же будет обращаться к парламенту за разрешением, чтобы арестовать и привлечь к ответственности депутата. Мало того, Верховная Рада все равно будет давать разрешение на совершение следственных действий – прослушивание, обыск, наблюдение. Другими словами, депутатская неприкосновенность не отменена,

– заявил Шабунин.

Общественный активист отметил, что депутаты, не отменив неприкосновенность, нарушают обещания, которые они давали перед выборами. Шабунин убежден, что избранники не должны выполнять функции судей и решать за представителей Фемиды вопросы правосудия.

О деле Дубневичей

"Если коротко, то Дубневич организовал схему, по которой подконтрольная ему компания продала Укрзализныци на 93 миллиона гривен товара. Его цена была выше, чем рыночная. Эта схема проста, как двери. Через компанию-прокладку прошли только документы, а на ее счету осталось 20% чистой коррупционной маржи", – рассказал Шабунин.

Кроме того, он сообщил, что НАБУ обнародовало записи разговоров фигурантов этого дела. Оказалось, что эти люди в общении между собой обращались к другому подельнику называя его "лордом".

В этой схеме все так очевидно, прослежено, что я не знаю, как депутаты-мажоритарщики будут объяснять своим избирателям, почему они защищали Дубневича,

– отметил Шабунин.

Кто такой Ярослав Дубневич?Нардеп седьмого, восьмого и девятого созывов. Ранее был членом фракции "Блока Петра Порошенко", возглавлял транспортный Комитет, а после введения системы электронных деклараций вся Украина узнала, что Ярослав и его старший брат Богдан – настоящие короли кэша. О том, кто такой Ярослав Дубневич, чем известен и в скольких уголовных делах фигурирует – читайте дальше.