Фігуранти корупційної схеми Дубневичів називали один одного "лордами", – Шабунін

Голова громадської організації "Центр протидії корупції" Віталій Шабунін у коментарі 24-му каналу розповів про деталі справи нардепа Ярослава Дубневича та причини неодностайного голосування Верховної Ради за зняття з нього недоторканності.

"Всі без винятку фракції Верховної Ради обіцяли, що ліквідують депутатську недоторканість. Факти ж говорять про інше – голосування за дозвіл на арешт Ярослава Дубневича пройшло "на краю" й набрало 229 голосів з 226 потрібних. Взагалі ця історія зі зняттям недоторканості з депутатів має закінчитись, цей рудимент має бути знищений", – наголосив Віталій Шабунін.

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Також він зауважив, що наразі депутати "почистили" лише Конституцію, а от законопроект, який знімає остаточно недоторканість, перебуває у невизначеному стані:

Вчора Комітет Верховної Ради з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності на чолі з депутатом фракції "Слуга народу" Денисом Монастирським відклав на невизначений термін розгляд цього законопроекту,

– сказав Шабунін.

Поки що ситуація виглядає так, повідомив громадський діяч, що з 1 січня 2020 року нічого не зміниться. Оновлення до Конституції вступлять у законну силу, проте аби притягнути до відповідальності народного депутата, цього недостатньо.

Прокуратура так само буде звертатися до парламенту за дозволом, аби арештувати й притягнути до відповідальності депутата. Мало того, Верховна Рада все одно даватиме дозвіл на вчинення слідчих дій – прослуховування, обшук, спостереження. Іншими словами, депутатську недоторканість не скасовано,

– заявив Шабунін.

Громадський активіст наголосив на тому, що депутати, не скасувавши недоторканість, порушують обіцянки, які вони давали перед виборами. Шабунін переконаний, що обранці не повинні виконувати функції суддів й вирішувати за представників Феміди питання правосуддя.

Про справу Дубневичів

"Якщо коротко, то Дубневич організував схему, за якою підконтрольна йому компанія продала Укрзалізниці на 93 мільйони гривень товару. Його ціна була вища, ніж ринкова. Ця схема проста, як двері. Через компанію-прокладку пройшли лише документи, а на її рахунку залишилось 20% чистої корупційної маржі", - розповів Шабунін.

Окрім того, він повідомив, що НАБУ оприлюднило записи розмов фігурантів цієї справи. Виявилось, що ці люди у спілкуванні між собою зверталися до іншого подільника, називаючи його "лордом".

В цій схемі все так очевидно, прослідковано, що я не знаю, як депутати-мажоритарники будуть пояснювати своїм виборцям, чому вони захищали Дубневича,

– зауважив Шабунін.

Хто такий Ярослав ДубневичНардеп сьомого, восьмого та дев'ятого скликань. Раніше був членом фракції "Блоку Петра Порошенка", очолював транспортний Комітет, а після запровадження системи електронних декларацій вся Україна дізналась, що Ярослав та його старший брат Богдан – справжні королі кешу. Про те, хто такий Ярослав Дубневич, чим відомий та у скількох кримінальних справах фігурує – читайте далі.