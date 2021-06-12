Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о выдвижении кандидатов, как представителей России, для избрания в совет директоров АО "Зарубежнефть". В списке был и Фийон.

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По данным издания, Фийон и заместитель руководителя федерального агентства по управлению госимуществом Алексей Павлов заменят в составе совета директоров бывшую заместительницу главы Минэкономразвития Оксану Тарасенко и помощника заместителя председателя правительства Алексея Козлова.

Что известно о Франсуа Фийон

Политик возглавлял правительство Франции с 2007 по 2012 год, во время президентства Николя Саркози. В декабре 2018 года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что Фийона связывают дружеские отношения с Владимиром Путиным.

Во время премьерства Фийона Путин тоже возглавлял правительство. После этого они также поддерживали контакт и продолжали общение,

– говорил Песков.

В июне 2020 года Фийон приговорили во Франции до 2 лет тюрьмы и еще 3 годам условно за фейковое трудоустройство своей жены. По данным следствия, Пенелопа Фийон была трудоустроена в аппарате парламента, где за несколько лет заработала около 800 тысяч евро. Однако на самом деле жена премьера там не работала.

Обратите внимание! Фийон – не единственный европейский политик, который после завершения политической карьеры на родине начал работать в российском энергетическом секторе.



Бывший канцлер Германии Герхард Шредер сейчас возглавляет совет российской компании "Роснефть". В начале июня 2021 года в обновленный состав совета директоров "Роснефти" вошла также экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль.