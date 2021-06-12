Прем'єр-міністр Росії Михайло Мішустін підписав постанову про висунення кандидатів, як представників Росії, для обрання до ради директорів АТ "Зарубежнефть". У списку був і Фійон.
Читайте також Через російське лобі, – військовий експерт назвав країни, які не хочуть бачити Україну в НАТО
За даними видання, Фійон і заступник керівника федерального агентства з управління держмайном Олексій Павлов замінять у складі ради директорів ексзаступницю глави мінекономрозвитку Оксану Тарасенко та помічника заступника голови уряду Олексія Козлова.
Що відомо про Франсуа Фійона
Політик очолював уряд Франції з 2007 по 2012 рік, під час президентства Ніколя Саркозі. У грудні 2018 року прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков казав, що Фійона пов'язують дружні стосунки з Володимиром Путіним.
Під час прем'єрства Фійона Путін теж очолював уряд. Після цього вони також підтримували контакт і продовжували спілкування,
– казав Пєсков.
У червні 2020 року Фійона засудили у Франції до 2 років в'язниці і ще 3 років умовно за фейкове працевлаштування своєї дружини. За даними слідства, Пенелопа Фійон була працевлаштованою в апараті парламенту, де за кілька років заробила близько 800 тисяч євро. Однак насправді жінка прем'єра там не працювала.